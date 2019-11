A Szolnokot látja vendégül a Falco KC

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 9. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a Szolnoki Olajbányász gárdáját látja vendégül szombaton 18 órakor.

A címvédő – és a Bajnokok Ligájában is szereplő – Falco veretlenül áll az NB I-es tabella élén, mind a hat bajnokiját megnyerte.

Ugyanakkor az elmúlt napokban, hetekben kicsit talán szerényebben tejesített a sárga-fekete alakulat: kikapott Törökországban a Besiktas vendégeként (49-74), majd váratlanul nagy csatában gyűrte csak le a sereghajtó, nyeretlen Jászberényt (65-60), végül szerdán Olaszországban, a Brindisi otthonában bukott el (92-98). Igaz, a jászberényi meccset Reddic és Perl, míg az olasz túrát Perl, Váradi és Bíró hagyta ki kisebb sérülés miatt. Persze az is elképzelhető, hogy a szakmai stáb az elkövetkező sűrű időszakra tekintettel adott pihenőt az említett játékosoknak, nem megkockáztatva az esetleges súlyosabb sérüléseket. A Falco ugyanis nyolc nap alatt három bajnokit játszik: a Szolnok után szerdán a Sopront fogadja, majd vasárnap Kecskeméten lép pályára – hogy aztán folytassa a BL-szereplést. A nyáron teljesen átalakult Szolnok hektikus csapat benyomását kelti, öt győzelemmel, három vereséggel hatodik a tabellán. Képes remek teljesítményre, de váratlan vereségekre is – kikapott például az újonc Oroszlány pályáján (64-74). Az azonban biztos, hogy a nyolcszoros bajnok, nyolcszoros kupagyőztes szolnoki együttes nem most éli története legszebb napjait.

– Törökországban tényleg nem nézett ki jól a játékunk, Jászberényben is megszenvedtünk, de úgy gondolom, hogy legutóbb Brindisiben már nem teljesítettünk rosszul – vélekedett Benke Szilárd válogatott játékos, aki a nyáron éppen Szolnokról igazolt Szombathelyre, és gyorsan alapembere lett a Falcónak. – Természetesen Olaszországban is követtünk el hibákat, főleg támadásban, ha egy kicsit pontosabbak vagyunk, akkor még szorosabb lehetett volna a hajrá. De úgy érzem, hogy visszataláltunk a helyes útra, ismét jó ritmusban kosaraztunk – mindezt úgy, hogy voltak azért hiányzóink, így akadt problémánk a rotációban. Nem mondanám, hogy fáradtak vagyunk, már beleszoktunk a feszített menetrendbe, a heti két meccsbe, a sok utazásba. Ha teljes a keretünk, akkor nincs semmi probléma.

– A Szolnok eddig igencsak hullámzóan teljesít, de ne legyenek kétségeink afelől, hogy egy minőségi csapatot látunk vendégül – tért át a napi feladatra Benke Szilárd. – Biztos vagyok benne, hogy az Olaj roppant motiváltan lép majd pályára, bizonyítani akar. Volt egy hete felkészülni a meccsre – és kipihenten, felszabadultan meccselhet. Nehéz mérkőzésre számítok, de számunkra csak a győzelem az elfogadható eredmény, hazai pályán nem hibázhatunk. A reményeim szerint teljes kerettel fogadjuk a Szolnokot, talán már mindenki vállalhatja a játékot. Szép időszakot töltöttem el Szolnokon, de most a Falco sikeréért küzdök – biztos lesz bennem extra drukk a találkozó előtt, de abban is biztos vagyok, hogy kezelni tudom majd az érzéseimet.