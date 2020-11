A Szombathelyi Haladás 4-0-ra kikapott a Budaörstől

A labdarúgó NB II. 18. fordulójában a gyengén futballozó Szombathelyi Haladás 4-0-ra kikapott a Budaörs vendégeként.

5. perc: Jobb oldali szöglet után a kifejelt labdát Petneházi lőtte rá, a védőkről levágódó labdára Halmai Ádám eszmélt a leggyorsabban, és hat méterről, jobbról a kapu közepébe helyezett (1-0).

18. perc: Szép szombathelyi támadás végén Csilus 17 méterről a jobb sarok mellé lőtt.

43. perc: Halmai Ádám

kapott labdát a jobb szélen, majd 11 méterről a kifutó Verpecz mellett a jobb sarokba lőtt (2-0).

72. perc: Petneházi bal oldali szögletét a röviden érkező Kékesi hat méterről a hosszú sarokba fejelte (3-0).

90. perc: Pethő fordult le védőjéről és 10 méterről a bal sarokba lőtt (4-0).

A Budaörs kezdőjében két volt szombathelyi futballista, Halmai Ádám és Nyári Patrik kapott helyet. A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, és az 5. percben egy szerencsés góllal a vezetést is megszerezték. Ezt követően kiegyenlítetté vált a játék, majd a szombathelyiek fokozatosan átvették az irányítást. Ám a hazai tizenhatos előtt elfogyott a tudományuk, rendre rossz megoldást választottak. Helyzet sem az egyik, sem a másik kapu előtt nem alakult ki, jobbára csak mezőnyben gyűrték egymást a csapatok. Egészen a 44. percig, amikor egy szombathelyi labdavesztés után a budaörsiek lekontrázták a vasiakat, és az Illés Akadémián nevelkedett Halmai Ádám nem hibázott: megduplázta saját maga és csapata góljainak a számát. Nincs mit szépíteni: az első félidő roppant gyenge játékot hozott, egyik csapat sem érdemelte volna meg, hogy vezessen. Küzdelem volt, játék kevésbé.

A szünetben kettőt is cserélt Mátyus János, a gyengén muzsikáló Tóth Barna – Horváth Olivér támadóduó helyett Medgyes Zoltán és Németh Márió állt be. A vendégek támadójátéka ezúttal velük sem javult fel, enyhe mezőnyfölényben játszottak ugyan a zöld-fehérek, de hiányzott az igazi átütő erő a játékukból. Nem boldogult a szombathelyi csapat a stabilan, fegyelmezetten védekező budaörsiekkel. Változatlanul rengeteg hibával futballoztak a vendégek, habár a budaörsiek sem brillíroztak, de magabiztosan őrizték előnyüket – sőt, enyhe mezőnyfölényben játszottak. A 72. percben aztán egy szöglet után újra betaláltak a budaörsiek: 3-0, eldőlt a mérkőzés. A Haladás ment előre, próbálta legalább a szépítő gólt megszerezni, ehelyett azonban a hazaiak találtak be.

A szombathelyi csapat a szezon eddigi leggyengébb teljesítményét nyújtotta, védekezésben és támadásban is rengeteget hibázott, nem volt esélye a pontszerzésre sem a helyzeteivel szinte százszázalékosan sáfárkodó, pontosabban játszó Budaörs ellen.

Mátyus János: – Ilyen összetételben nagyon egyoldalú meccs volt, esélytelenek voltunk a pontszerzésre, a Budaörs minden csapatrészben jobb volt, teljesen megérdemelten nyert. Két gólt pontrúgásból, egyet kontra után kaptunk – elkerülhető találatok voltak. Sajnos nem tudtuk megfelelően pótolni a hiányzókat. Szerencsére az elmúlt időszak szereplésének köszönhetően ezzel a vereséggel nem kerültünk nagy bajba, de azt látni kell, hogy nehéz helyzetben vagyunk, nehéz időszak vár ránk.