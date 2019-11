A Szombathelyi Haladás az MTK vendége lesz

A labdarúgó NB II. 15. fordulójában vasárnap 17 órakor a Szombathelyi Haladás az MTK Budapest vendége lesz.

Győzelemmel mutatkozott be a kispadon a Szombathelyi Haladás megbízott edzője, Desits Szilárd. A zöld-fehérek a Magyar Kupában szerdán 2-0-ra nyertek a harmadosztályú Ménfőcsanak otthonában – ezzel a 32 közé jutottak. Vasárnap viszont a bajnokságban egy jóval fajsúlyosabb ellenfél vendégeként a második, feljutó helyen álló MTK otthonában lépnek pályára a zöld-fehérek. A német edző, Michael Boris által irányított kék-fehérek 12 bajnokin mindössze egyszer kaptak ki, 27 pontot szereztek. A fővárosiak keretét olyan korábbi NB I.-es futballisták erősítik, mint Kanta József, Vass Patrik, Pintér Ádám, Simon András vagy éppen Lencse László.

A kedden edzőváltáson átesett, a 18., kieső helyen tanyázó Haladásra nehéz mérkőzés vár. Ám mivel papíron gyengébb csapatok ellen sok pontot elhullajtottak a vasiak, nagyon nem válogathatnak: az erősebb gárdák ellen is pontot, pontokat kell szerezniük. Desits Szilárd megbízott edzőnek nincs könnyű dolga, néhány edzés állt rendelkezésére, hogy felkészítse csapatát az MTK ellen. Emellett sérülések is nehezítik a dolgát.

– Ménfőcsanakon az első félidőben jól futballoztunk, erre a teljesítményre lehet építeni az MTK ellen is – mondta Desits Szilárd. – Emellett két gólt rúgtunk, egyet sem kaptunk és továbbjutottunk – ezek mind-mind pozitívumok. A második félidőre viszont fizikálisan és játékban is visszaestünk – sajnos nem egyszerű a helyzetünk, sok a sérültünk, így kevés a variációs lehetőségünk. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy az MTK ellen sokkal nehezebb feladatunk lesz. Tisztában vagyunk a fővárosi klub erősségeivel, és tiszteljük is az eredményeit. Ennek ellenére nem feltartott kézzel lépünk pályára, mindent elkövetünk, hogy megnyerjük a mérkőzést. Játékosaimnak nem kellett hegyi beszédet tartani a héten, profi labdarúgók, tudják, milyen helyzetben vannak, és tudják azt is, hogy több van bennük.

Rózsa Dániel, Németh Márió sérült, míg Bosnjak Predrag, Tóth Dávid és Novák Csanád játéka sérülés miatt kérdéses.

Az összeállítás: Gyur­ján – Habovda, Jagodics, Jancsó, Németh Milán – Kiss B., Holdampf – Medgyes, Tóth-­Gábor, Gaál – Szalay (Novák).