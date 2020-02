A Szombathelyi Haladás futballistája, Tóth-Gábor Kristóf szerint a vezető találat sokat jelentett

szombathely A Haladás NB II-es labdarúgócsapatának támadója, Tóth-Gábor Kristóf két góljával döntő részt vállalt csapata idei első győzelmében.

Két, gól nélküli döntetlenre (Szeged, Szolnok) végződött bajnoki után megszerezte idei első NB II-es gólját, góljait és ami legfontosabb, győzelmét a Szombathelyi Haladás. A nagykanizsai születésű, az Illés Akadémián nevelkedett 18 esztendős Tóth-Gábor Kristóf volt az, aki – kétszer is – megtörte a jeget. Az immáron háromgólos támadó az első félidő 46., és a második játékrész 12. percében is betalált, nagy szerepet vállalva ezzel a Csákvár elleni vasárnap délutáni 3-0-s sikerben. Sőt, ezt követően még két gólt szerezhetett volna, de a vendégek kapusa, Markek bravúrral hárított. Hosszú idő után tehát újra győzelemnek örülhetett a meccset ismét végigdrukkoló, remek hangulatot teremtő vasi szurkolótábor.

– Tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, hiszen egy jó Csákvárt fogadtunk, amely játssza a futballt, és jó helyen áll a tabellán – mondta Tóth-Gábor Kristóf, aki ősszel egy gólt szerzett. – Nem is indult könnyen a találkozó, nem tudtunk igazán dominálni. De így is voltak lehetőségeink, majd egy szabadrúgás után megszereztük a vezetést. Nagyon jókor, közvetlenül az első félidő lefújása előtt érkezett a gól, ami szerintem kicsit meg is törte ellenfelünket.

Nekünk – nekem – pedig áttört egy gátat. A védekezésünk eddig is rendben volt, de a gólok nem jöttek, és ez bizony nagyon zavart minket. Döntetlenekkel ugyanis nem lehet bennmaradni. Vezetésünk birtokában a szünetre jó hangulatban, még motiváltabban mehettünk. A második félidőre úgy jöttünk ki, mintha még 0-0 lett volna az állás. Jöttek is a helyzetek, és mivel még kétszer betaláltunk, eldőlt a mérkőzés. A góljaim? Az első egy remek Rácz-szabadrúgás után született – a kapufáról kipattanó labdát közelről befejeltem. A második egy nagyon szépen végigvitt akció után esett. Farkastól jött a beadás, megpróbáltam a kapus mellett eltolni és bepasszolni a labdát. Örülök, hogy sikerült! Remélem, a folytatásban is hasonlóan jól teljesítünk.

Szerdán 18 órakor 1-0-s hátrányban a Budapest Honvédot fogadja a Haladás a Magyar Kupában.

– A továbbjutás a célunk! Hazai pályán, hazai közönség előtt játszunk – nyernünk kell – jelentette ki határozottan a korosztályos válogatott csatár.

Az NB II. hétvégi eredményei: Nyíregyháza–Ajka 0-1, Vác–Soroksár 0-2, Budafok–Dorog 0-0, Gyirmót–Szolnok 1-2, Siófok–Szeged Csanád-Grosics Akadémia 1-1, Kazincbarcika–ETO FC Győr 2-2, Vasas–Tiszakécske 3-1, MTK–Békéscsaba 1-1.