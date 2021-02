A Szombathelyi Haladás vasárnap kora délután Ajkán lép pályára

A labdarúgó NB II. 25. fordulójában vasárnap 14 órai kezdéssel a Szombathelyi Haladás az FC Ajka otthonában lép pályára.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Haladás ugyan egy Gyirmót elleni hazai 3-1-es vereséggel kezdte a bajnokságot, utána viszont 2-1-re nyert Szegeden, legutóbb pedig 0-0-ra végzett a Vasassal. Közben a MOL Magyar Kupában Pécsett a legjobb 16 csapat közé jutott. A Mátyus János vezette zöld-fehérek 37 ponttal a hetedik helyen állnak a bajnoki tabellán. Az ajkai, Kis Károly irányította, a vasiakhoz hasonlóan zöld-fehérek idén csak két bajnokit játszottak, az elmúlt vasárnap a pálya használhatatlansága miatt elmaradt a szentlőrinci mérkőzésük. A tavaszi első fordulóban 3-0-ra nyertek Békéscsabán, majd 2-2-re végeztek odahaza a Csákvárral. A Veszprém megyeieknél két volt Haladás-futballista, a középpályás Szekér Ádám és a támadó Tóth Barna szerepel. Rajtuk kívül Tar Zsolt, Présinger Ádám és Heffler Tibor neve csenghet ismerősen. És ne feledkezzünk el a 14 találat­tal a góllövőlista második helyén álló támadóról, Nagy Krisztiánról sem. A két csapat őszi meccsén Tóth Barna góljával a Haladás nyert 1-0-ra.

– Nagyszerű hangulatban készülünk a vasárnapi mérkőzésre, az elmúlt héten jól szerepelt a csapat, tehát most

– ahogy mondani szokták – minden szép és jó – fogalmazott Mátyus János, a Haladás vezetőedzője. – Remek formá­ban vagyunk, de minden egyes edzésen és minden egyes meccsen tenni kell azért, hogy így is maradjon. Nem szabad belesüppednünk ebbe, nem szabad elhinnünk, hogy minden megy magától. Az Ajka volt talán a mezőny egyetlen csapata ősszel, amely ha nem is futballozott le minket, de férfiasan el kell ismernem, jobb volt nálunk. A labdarúgás viszont azért is szép, mert így is mi nyertünk 1-0-ra. Az eredménnyel nyilván most is elégedett lennék, de játékban az akkorinál több kell. Az Ajka nagyon kellemetlen stílusban játszó ellenfél,

4-4-2-es hadrendben futballozik, ami nehézzé teszi a védelme feltörését. Szekér és Tóth személyében két extramotivált játékosuk lesz, de bárki ellen is játszunk, mi mindig győzelemre törünk. Nagyon nehéz meccs lesz, de ahogy említettem, nyerni akarunk. Sajnos Tóth Dávid továbbra sem bevethető, míg Mocsi Attila öt sárga lapja miatt nem játszhat.

A szombathelyiek egy héten belül ismét három tétmeccset vívnak. Az ajkai bajnoki után szerdán 17 órakor a Magyar Kupában az NB I-es Kisvárdát látják vendégül, majd vasárnap ugyancsak 17 órakor az NB II.-ben a Kaposvári Rákóczi látogat a Rohonci útra.

Kiemelt képünkön: Az ellenfél támadásait megszűrő Csilus Tamásra fontos szerep hárul a középpályán