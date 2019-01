A szomszédvár ZTE fogadja a Falco KC-t

Szomszédvári rangadóval folytatja a bajnokságot a Falco-Vulcano Energia KC NB I-es kosárcsapata – pénteken 18 órakor a nagy rivális, szomszédvár ZTE vendégeként lép pályára (M4 Sport).

A 18. forduló slágermeccsén két élcsapat, két közvetlen rivális meccsel Zalaegerszegen, ugyanis a Falco a negyedik, a ZTE pedig az ötödik a tabellán. A zalai gárda kifejezetten jó szezont fut, előző két bajnokiját is megnyerte. Erős hazai pályával rendelkezik, Egerszegen a szezonban csak a Szolnok és a Körmend nyert. A Falco is egyre erősebb, egyre stabilabb csapat benyomását kelti. Kicsit árnyalja a képet, hogy idegenben azért halványabb teljesítményre képes – igaz, a paksi és a szegedi győzelem azért jelzi, hogy az Arena Savariától távol is képes diadalmaskodni a sárga-fekete gárda. Az ötödik fordulóban a Falco simán verte a ZTE-t Szombathelyen (88-75).

– A Jászberény mellett a ZTE szolgáltatja számomra a szezon pozitív meglepetését, szerintem a bajnokság előtt nem sokan gondolták, hogy a zalai együttes ilyen teljesítményre, ilyen eredményekre lesz képes – fogalmazott Gasper Okorn a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – A ZTE harcos, kemény csapat, roppant szervezetten, csapatként kosarazik – mindenki tudja, hogy mi a dolga, hol a helye a rendszerben. Jól működnek együtt a rutinos és fiatal játékosok. Ellenfelünknek sok minőségi kosarasa van, de ha ki kellene emelnem közülük néhányat, akkor talán Ware, Agafonov és Szabó lenne az. Ware a liga top irányítói közé tartozik, Agafonov bárki ellen is lép pályára, mindig roppant eredményes, remek mutatókat produkál, Szabó pedig, ha belelendül, képes kivégezni az ellenfelet a tripláival.

Nekünk az lesz a dolgunk, hogy a saját játékunkat, saját ritmusunkat rákényszerítsük az Egerszegre. Bátor, lendületes játékot várok a csapatomtól. Keményen dolgoztunk az elmúlt napokban, kezd összeérni a társaság, Bruinsma, Govens és Perl is egyre inkább ráérez a csapat játékára. Készen állunk, van esélyünk a győzelemre. Tudjuk, hogy a szurkolók számára fontos találkozó előtt állunk, ennek megfelelő hozzáállást várok a fiúktól. Mindenki egészséges, a csapat motivált, szeretnénk szép eredménnyel hazatérni. Hajtós, izgalmas meccsre, nagy csatára számítok.

A 18. forduló mérkőzései, szombat: Kaposvár–Sopron 18.00, Paks–Szolnok 18.00, Jászberény–Pécs 18.00, TF–Alba 18.30. A Debrecen–Szeged csütörtökön, lapzártánk után ért véget.