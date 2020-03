A szövetség lefújta a kosárbajnokságot – Véget ért a Falco KC és a Körmend versenyfutása

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) keddi elnökségi ülésén úgy döntött, hogy véget vet a 2019/2020-as szezonnak – sem bajnokot, sem kiesőt nem hirdetnek.

Az elmúlt hét szerdáján még zárt kapuk mögött lejátszották a bajnoki meccseket az NB I-es férficsapatok, a szombatra kiírt 22. forduló mérkőzései azonban elmaradtak – pontosabban a Kaposvár és a Szeged lejátszotta a 22. fordulóra kiírt meccsét, mert előbbre hozták az egymás elleni mérkőzésüket. Az alapszakaszból még öt forduló maradt hátra, ezt követte volna a középszakasz, végül a rájátszás. Az előzetes tervek szerint, ha a maximálisra, vagyis ötmérkőzésesre nyúlt volna a döntő, akkor július elején lett volna vége a 2019/20-as szezonnak. Nos, ennek már nincs jelentősége, mert az MKOSZ elnöksége úgy döntött, hogy minden szinten véget vet a 2019/2020-as szezonnak – sem bajnokot, sem kiesőt nem hirdetnek.

Az MKOSZ a következő közleményt tette közzé hivatalos honlapján: „ A koronavírus terjedése miatt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége március 13-án felfüggesztette valamennyi versenysorozatát az utánpótlás korosztályokig bezárólag. A továbbiakról március 17-én tartott értekezletet az elnökség, a veszélyhelyzetre való tekintettel internetes kapcsolat segítségével. A szövetség előzetesen megkérdezte az első és második vonal klubjait arról, hogy miként állnak a bajnokság folytatásához. A beérkezett vélemények alapján döntő többséget kapott az a javaslat, hogy a bajnokságokat az eddigi eredmények alapján fejezzék be.

Ezt elfogadva az elnökség úgy döntött, hogy befejezettnek nyilvánítja a 2019/2020-as bajnokságokat minden korosztályban, mindkét nemben. Bajnokot nem hirdetnek, mint ahogyan kieső sem lesz idén. A nemzetközi kupás szerepléssel kapcsolatban egyelőre nem született határozat. Fontos kérdés a játékosok szerződésének lezárása. A szövetség arra ösztönzi a klubokat, hogy a sportolói szerződéseket lehetőleg közös megegyezéssel zárják le. A férfi Magyar Kupát ebben az idényben nem rendezik meg, emellett valamennyi szövetségi szakmai és válogatott programot május 31-éig felfüggesztenek.”

Ez az jelenti, hogy a listavezető, kiváló szezont futó, a Bajnokok Ligájában magyar sporttörténeti rekordokat döntő Falco nem védheti meg a bajnoki címét, mint ahogyan a második helyen álló, nagyszerű formában lévő Körmend sem próbálhatja meg letaszítani a trónról megyei riválisát.

– Az MKOSZ az elnökségi ülés előtt kikérte a klubok véleményét, nem titok, mi is a bajnokság befejezése mellett tettük le a voksunkat – fogalmazott Gráczer György, a Falco-Vulcano KC Szombathely ügyvezetője. – Már nincsenek meg azok a feltételek, hogy a klubok érdemi munkát tudjanak végezni, többek között nincsen hol edzeni. Nem lett volna megoldás a halasztás sem, mert senki nem tudja, hogy meddig tart a kihirdetett veszélyhelyzet. Sajnálom, hogy így ért véget a bajnokság, mert nagyon erős, sokra hivatott csapatunk van. Ez az a pillanat, amikor nem lehetett jól dönteni. De szerintem az MKOSZ észszerű intézkedést hozott, az élet védelmére koncentrált, és most ez a legfontosabb!

– Amint megszületett a döntés az MKOSZ részéről, Pich­ler Gergely technikai vezető rögtön értesített minket játékosokat – tudtuk meg Váradi Benedektől, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatkapitányától. – Természetesen fájó azt hallani, hogy véget ért a szezon, ennek senki nem örül. De el kell fogadni, hogy jelen pillanatban talán ez volt a legjobb, a legfelelősebb döntés – a legfontosabb az egészség, az emberi élet védelme, a sport, a kosárlabda ezúttal másodlagos. Mi szerettünk volna játszani, szerettük volna megvédeni a bajnoki címünket, és szerettünk volna a kupában is a csúcsra érni. Ez a keret, ez a szakmai stáb, ez a közösség talán alkalmas is lett volna erre – de ez már soha nem fog kiderülni. De még egyszer hangsúlyozom: a legfontosabb, hogy az ország valahogyan kilábaljon ebből a veszélyhelyzetből. Ha a kosaras társadalom ebben azzal segít, hogy leteszi a labdát, akkor így kell segíteni.

– Számomra ez egy tragédia, annak ellenére mondom ezt, hogy szinte biztos voltam benne, hogy ez a döntés születik – mondta Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya. – Az egész éves munkánk veszett kárba, és ezt nagyon sajnálom. Persze az megértem, és a csapattársaim is így vannak vele, hogy egy ilyen helyzetben az emberek élete, egészsége a legfontosabb. Nekem is van családom, barátaim, átérzem mindenki aggodalmát. De szerintem jobb megoldás lett volna várni akár egy hónapot, vagy még egy kicsivel talán többet is, hogy meglássuk, hogy alakul a helyzet. Ha folytattuk volna, akkor az alapszakasz befejezése után egyből jöhetett volna a rájátszás a középszakasz eltörlésével. Ebben az esetben is végeztünk volna június végére.

– Mi vállaltuk volna, akár két-három meccset is játszottunk volna hetente. Nagyon nehéz ez a helyzet mindenkinek. Nemcsak nekünk, sportolóknak, hanem azoknak is, akiknek egyik napról a másikra megváltozott az életük, és esetleg munkanélkülivé is váltak. Én bízom abban, hogy a klubok nem hagyják cserben a játékosaikat és mindenki az együttműködésre törekszik. Nálunk van olyan légiós, aki biztos, hogy hazautazik, ha egyáltalán erre most még lesz lehetősége. Van, aki itt marad. Próbálunk beletörődni a szövetség döntésébe, nem lesz könnyű. És eltart egy ideig, mire feldolgozzuk. Most már soha nem tudjuk meg, mire lett volna képes a csapatunk.

Európa legtöbb országában egyelőre szüneteltetik a kosárlabda-bajnokságokat – de sokféle megoldással próbálkoznak a különböző nemzeti szövetségek. Szlovákiában ugyancsak véget vetettek a pontvadászatnak, bajnokot nem hirdettek. Ukrajnában (Dnyipro), Litvániában (Zalgiris Kaunas), Belgiumban (Oostende), Svédországban (Boras) és Bosznia-Hercegovinában (Igokea) viszont idő előtt bajnokot avattak, mindenhol az éppen aktuális listavezető kapta az aranyérmet.