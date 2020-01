A téli átigazolási időszakban átalakult a Haladás kerete

A vasárnapi, Szeged elleni hazai bajnokira készülő Haladás labdarúgócsapatának edzője, Mátyus János győzni akarja megtanítani játékosait. Séllei Árpád, a klub ügyvezetője összefogásra buzdít.

Átalakult a télen az NB II-ben szereplő Haladás kerete. Gaál Bálint Győrbe, Yuriy Habovda Debrecenbe igazolt, a kölcsönben futballozó Nyári Patrik visszatért a Mol Fehérvárhoz, és távozott Eszlátyi István, Novák Csanád, Tóth Martin és Petró Balázs is. Érkezett Balmazújvárosból Verpecz István, Sárvárról Schimmer Szabolcs, Zalaegerszegről Devecseri Szilárd, Nyíregyházáról Tóth Barna és visszatért a már ősszel is Szombathelyen készülő Rácz Ferenc. A vasiak egy éve az utolsó helyen, nyolcpontos hátrányból kezdték az NB I-et, és hiába végeztek tavaszi eredményeik alapján a negyedik helyen, az idény végén búcsúztak az élvonaltól. Ezúttal a másodosztály utolsó előtti helyén tanyáznak a zöld-fehérek, lemaradásuk hat pont a bent maradást érő 17. pozíciótól. Ám az is igaz, hogy a másodosztály mezőnye jóval kiegyenlítettebb, bárki megverhet bárkit. Másrészt úgy tűnik, erősödött a vasiak kerete, akiket tavaly december 30. óta új edző, Mátyus János irányít.

– Azt a munkát, amit elterveztünk, elvégeztük, valamennyi játékos megtett mindet tőle telhetőt – mondta Mátyus János. – De a legkevésbé ez érdekli a szurkolókat, számukra az a fontos, hogy sikerül a hétvégi meccs és hogyan szerepelünk tavasszal. Ezek határozzák meg a felkészülés minőségét – ettől még tény, hogy a fi úk valóban jól dolgoztak a felkészülés alatt. Elég rövid idő, gyakorlatilag három hét állt rendelkezésre, hiszen az utolsó hét már a frissítésről szólt. De ezt tudtam előre, hogy ennyi időnk lesz, ezzel nem takarózom. Nehéz helyzetben vagyunk, mert siralmas pozícióban áll a csapat. Viszont mentálisan rengeteget léptünk előre. Remélem, amit én képviselek, az visszaköszön a pályán. Azaz, hogy játszunk majd rosszul és lesznek vereségeink, de a játékosok megértették azt, hogy a szurkoló mit fogad el. Azt, hogy az utolsó pillanatig hajtani, küzdeni kell. A legutolsó, Lafnitz elleni edzőmérkőzés második félidejére lehet építeni, az ott látottakkal tudok azonosulni. Hogy milyen futballt várok? Elsősorban racionálist. A játék nem volt annyira rossz ősszel sem, hogy a Haladásnak ott kelljen állnia, ahol.

De valahogy a csapat nem tudott nyerni. Ezen mindenképpen változtatni kell, győztes mentalitással, győztes típusú játékosok szerepeltetésével jöhetnek a győzelmek is. A fiatalokról szóló MLSZ-ajánlás miatt két fiatal mindig a pályán lesz, az ezért a szövetségtől befolyó pénzre szüksége van a klubnak. Ami az új játékosokat illeti, Schimmer, Devecseri, Rácz tudják, miről szól a Haladás történelme, a jelene és a jövője. Schimmer Szabolcs pedig rutinos, sok csatát megélt játékos, tudja, mit jelent ebben a klubban futballozni, milyen szituációban van a Haladás. Ahogy látom, a fiatalok felnéznek rá, a személye a pályán és az öltözőben is meghatározó lehet.

– Nagyon nehéz őszön vagyunk túl. Nincs ember, aki így tervezte a 100 éves évfordulót – mondta Séllei Árpád, a Haladás ügyvezetője. – Kiestünk az NB I-ből, most az NB II kieső helyén telelünk. Tulajdonos-, majd ügyvezetőváltás is történt. Próbálok sok mindent máshogy csinálni, mint ahogy eddig volt. Remélem, jó úton haladunk, persze ezt majd az idő eldönti. Próbálom a régi, nem működő modellt megváltoztatni, szeretném megmutatni, hogy miért érdemes újra támogatni, segíteni a Haladást. Átláthatóságot, nyíltságot ígérek. A decemberi közgyűlésen és a másnapi sajtótájékoztatókon elhangzottak miatt volt, van egy kis feszültség a város vezetése és a Haladás vezetése között, de ez félreértések, téves, olykor túlzó sajtóinformáció miatt is alakulhatott ki. Biztos vagyok benne, hogy a város vezetésének fontos a Haladás, már csak a szép számú szurkolósereg, valamint a stadion miatt is. Kérem a város vezetését, hogy a hétvégi bajnoki mérkőzésünkre látogassanak ki. Remélem, szépszámú nézősereg előtt győzelemmel kezdjük a szezont, és mindenki jókedvűen, mosolyogva hagyhatja el a stadiont. Hoztunk vezetőedzőt, két pályaedzőt, öt új játékost. Akikre nem volt szükség, nem tudnának segíteni, azokat elengedtük. Építünk a fiatalokra, a keret nagy része szombathelyi futballistákból áll, remélem mindez a pályán is visszaköszön. Mindezek miatt is kérem a szurkolókat, hogy minél többen jöjjenek ki a mérkőzésre, biztassák a csapatot, legyenek a 12. játékosunk. Valamint, hogy méltóképpen tudjuk elbúcsúztatni Halmosi Pétert. A csapat, a nézők, a vezetők mutassanak egységet, így meglesz az eredmény.