A TF ellen nem hibázhat a Falco

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 12. fordulójában ma 19 órakor az újonc TF-Bp. együttesét fogadja a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – a sárga-feketék számára kötelező a győzelem.

Érdekes csapatot lát vendégül a Falco. A TF újoncként futott neki a szezonnak. Sorra kapta a pofonokat, nagyobbnál nagyobb vereségekbe szaladt bele. Aztán lassan csak felvette az első osztály tempóját, az utóbbi időszakban pedig már szorosabb meccseket vívott – de még mindig kikapott. Majd az előző játéknapon megszerezte első győzelmét: a vendég Szegedet gyűrte le nagy csatában 60-57-re. Így most vélhetően egy feldobott és felszabadult fővárosi együttes érkezik a vasi megyeszékhelyre. De természetesen ettől függetlenül a Falco számára csakis a győzelem az elfogadható eredmény.

A két csapat teljesen más célokért küzd, a szombathelyiek kerete sokkal erősebb, jóval bővebb – és a sárga-fekete gárda hazai pályán játszhat, saját közönsége előtt pedig ritkán szokott hibázni. Egy önbizalom-növelő győzelem talán feledtetné a Falco-szurkolókkal kedvenc csapatuk jászberényi fiaskóját, amikor is hiába vezetett a mérkőzés nagy részében a sárga-fekete gárda, a hajrát elrontotta, így végül kénytelen volt vesztesen elhagyni a pályát (67-73).

– Fontos mérkőzés vár ránk, fontos, hogy kellő koncentrációval vessük bele magunkat a találkozóba – jelezte Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – A TF veszélyes csapat, megszenvedett vele a Debrecen, a Jászberény és a Sopron is – és mint tudjuk, legutóbb a Szeged ki is kapott tőle. Ha nem koncentrálunk eléggé, ha hagyjuk, hogy ellenfelünk lendületbe jöjjön, akkor magunkat hozzuk nehéz helyzetbe. Erősebb, jobb csapat vagyunk, de ezt a pályán bizonyítani is kell. Ellenfelünknél a légiósok viszik a prímet, van három játékos – Clark, McLane, Bergstedt –, akik rendszeresen 40 perceket töltenek a pályán, és rengeteg labdát elhasználnak. Elsősorban őket kell megállítanunk. Mindenki egészséges, készen állunk a meccsre!

