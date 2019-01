A válogatott Horti Boglárka jól érzi magát új csapatában

A Sturm Graztól igazolt Horti Boglárka máris otthon érzi magát a Haladás-Viktóriában.

A 20 esztendős, elsősorban belső védőként bevethető kétszeres felnőttválogatott Horti Boglárka Kistarcsán ismerkedett meg a labdarúgással, majd többek között szerepelt az FTC utánpótlásában is, aztán 16 évesen, 2015-ben igazolt Kókára, ahol egészen 2018 nyaráig futballozott. Ezután légiósnak állt, fél évet az osztrák első osztályú Sturm Grazban szerepelt.

– Tavaly nyáron jött egy lehetőség az ausztriai próbajátékra, és mivel jól sikerült, aláírtam a Sturm Grazhoz – mondta Horti Boglárka. – Ott már kevésbé alakultak jól a dolgok. Egészen a felkészülés végéig az első csapattal edzettem, a bajnokság kezdetekor viszont váratlanul a második együttesbe kerültem. Az edzőim kérdésem után sem mondták, hogy miért, meddig kell ott játszanom, és mit kell tennem, hogy visszakerüljek az első keretbe. Ezenkívül sokszor voltam egyedül. Ezért a távozás mellett döntöttem, össze akartam szedni magam, hiszen a labdarúgás nem okozott örömöt számomra. Több opció is adódott, végül a Haladás-Viktóriáé volt a legvonzóbb lehetőség.

A szombathelyiek technikai vezetője, Bérczi György hangsúlyozta, hogy már korábban is le akartak igazolni. Örömmel jöttem Szombathelyre, abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a korosztályos és a felnőttválogatottból rengeteg játékost ismertem – így nem ismeretlen közegbe kerültem. A hétvégi, székesfehérvári teremtornán mutatkoztam be a csapatban. Korábban három térdműtétem is volt, emiatt úgy gondoltam, hogy óvatosságból talán kihagyhatnám a viadalt, de a szüleimmel közösen úgy döntöttünk, hogy vállalom a játékot. Remekül éreztem magam a pályán, ez csapattársaimnak is köszönhető, akik egy hét alatt befogadtak, nem kellett arra gondolnom meccs közben, hogy mi lesz, ha hibázok. Örülök a második helynek és annak, hogy jómagam is hozzá tudtam tenni a sikerhez. Akadtak jó és gyengébb meccseim, de összességében elégedett vagyok a debütálásommal. Ami a céljaimat illeti, szeretnék a csapat meghatározó játékosa lenni, a Viktóriával pedig a dobogón végezni. Nagyon köszönöm a vezetőknek, játékosoknak, hogy befogadtak, igyekszem ezt jó játékkal meghálálni.

Horti Bogi édesapja nem más, mint a népszerű sportriporter, Horti Gábor.

– Apu mindig elmondja, hogy jól vagy rosszul játszottam – folytatta a 20 éves futballista. – De egyáltalán nem zavar, hogy véleményt mond, rengeteg mérkőzést látott életében, így természetesen adok a szavára, igyekszem tanulni a tanácsaiból.