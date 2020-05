A válogatott klasszis zöld-fehérben folytatná pályafutását

Dróth Zoltán harmadik szezonját töltötte a Haladás NB I.-es futsalcsapatánál. A klasszis játékos a zöld-fehér mezben is sikert sikerre halmoz.

Dróth Zoltán 2018 elején érkezett Szombathelyre. Az ország egyik legjobb futsalosa Kazahsztánból, sikeres lé­gióskodás után tért haza – és talán némi meglepetésre fogadta el a Haladás ajánlatát. Gyorsan beilleszkedett, rögtön kulcs­emberré vált, azóta is ontja a gólokat, egymaga képes meccseket eldönteni – nem mellékesen látványos megoldásai miatt nagy kedvence a szurkolóknak. Eddig mindkét fél számára gyümölcsözőnek tűnik az együttműködés: a 2017–2018-as szezonban bajnoki bronzérmet és magyar kupát nyert a zöld-fehér csapat, tavaly ezüstéremmel zárta a pontvadászatot, míg idén összejött egy újabb kupagyőzelem. Az együttes a második helyen állt a tabellán, amikor félbeszakadt a bajnokság, Dróth Zoltán pedig 25 találatával toronymagasan vezette a góllövőlistát.

– Kalandnak indult a szombathelyi szerződés, először csak fél évre, kölcsönbe igazoltam a Haladáshoz – árulta el Dróth Zoltán. – Azért fogadtam el a szombathelyiek ajánlatát, mert ambiciózus terveket vázoltak fel a vezetők, én pedig szeretek komoly célokért küzdeni. Rögtön az első szezonban kupát nyertünk – ami az első igazán nagy, történelmi sikere volt a klubnak. És a folytatás is jól alakult. A Haladás mára az ország egyik legjobb csapatává nőtte ki magát, a klub teljesen profivá vált, kiválóak a körülmények, évről évre erősebb lett a játékoskeret, egyre nívósabb a szakmai munka – még a legapróbb részletekre is ügyeltek a vezetők. Nagyon örülök, hogy ennek az utazásnak, fejlődésnek én is a részese lehettem. Idén már a hetedik kupagyőzelmemet ünnepelhettem, mégis úgy örültem az Arena Savariában, mintha először akasztották volna a nyakamba az aranyérmet – felemelő érzés volt együtt megélni a sikert a szurkolóinkkal. Nagy álmom, hogy bajnokságot is nyerjek a Haladással. Tavaly csak hajszállal csúsztunk le a végső diadalról, amire idén is komoly esélyünk volt, ráadásul én is eredményesen futballoztam, nagyon sajnálom, hogy a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a bajnokság. Az elmúlt hónapokat nehezen éltem meg. Persze edzettem, próbáltam karbantartani magamat, de nagyon hiányzott a labda, a társak, az öltöző közössége, a tétmeccsek izgalma. Az pedig komoly pofonnal ért fel, amikor kiderült, hogy félbeszakad a szezon.

– A folytatás egyelőre bizonytalannak tűnik – jelezte a 31 esztendős válogatott játékos. – Még nem tudjuk, hogy milyen csapattal, milyen tervekkel képzeli el a jövőt a klubvezetés. Az egészségügyi veszélyhelyzet az élet minden területére, így a sportra is hatással van. Talán néhány nap múlva okosabbak leszünk. Folyamatosan érdeklődnek irántam otthonról és külföldről is, de Magyarországon más csapatban már nem igen szeretnék játszani. A családom jól érzi magát Szombathelyen, és én is szeretek zöld-fehér mezben futballozni, remek a viszonyom a szurkolókkal. Szívesen folytatnám a pályafutásomat a Haladásban.

Dróth Zoltán a magyar futsal kiemelkedő alakja, legsikeresebb, legmagasabban jegyzett játékosa. A válogatottban 2009 óta 130-szor szerepelt, ott volt a 2016-os szerbiai Európa-bajnokságon, a kontinenstornán két meccsen négy gólt rúgott. A Győrrel ötször nyert bajnokságot, ötször kupát. Kazahsztánban is bajnok és kupagyőztes lett a Kajrat Almatival, a Bajnokok Ligájában pedig bronzérmes.