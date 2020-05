A vasi csapatok számára vége – Így látják a helyzetet az MLSZ döntése után az érintettek

A Magyar Labdarúgó Szövetség a férfi és a női labdarúgó NB I. kivételével valamennyi bajnokságot befejezettnek nyilvánította.

Az MLSZ elnökségének hétfő esti döntése értelmében az NB I. a 26. fordulóval, a magyar kupa pedig az elődöntőkkel folytatódik – mindkét sorozatban zárt kapus mérkőzéseket rendeznek a folytatásban. A kupasorozatban a döntőbe jutásért kiírt párharcok első meccseire május 23-án, a visszavágókra 27-én kerül sor. A finálét június 2-án rendezik. Amíg a magyar kupában a csapatok az elődöntőben csatáznak, a Ferencváros lejátssza két, korábbról elhalasztott mérkőzését az NB I-ben. Az első osztályú bajnokságot május 30-án folytatják, s a tervek szerint június végéig befejezik, egy csapat két bajnoki meccse között legalább három napnak el kell telnie.

A vasiak számára vége

Az NB II-ben és az NB III-ban viszont nem folytatódnak a küzdelmek. Mint az MLSZ közleménye fogalmaz, „a félbemaradt bajnokságok záró táblázata alapján jelölik ki a feljutókat és a kiesőket, valamint a megyei első osztályokból a feljutókat az NB III-ba”. Ez alapján a másodosztály első két helyezettje, az MTK és a Budafok a következő idényben az NB I-ben folytatja, míg a 18. Tiszakécske és a 19. Vác kiesett a harmadosztályba.

A Szombathelyi Haladás remek tavaszi szereplésének köszönhetően a 17. helyen végzett, tehát Mátyus János együttese a következő bajnokságban is az NB II-ben szerepelhet. Az NB III-ban a Sárvár a 13. helyen végzett, Bojan Lazics csapata tehát szintén bennmaradt. A megyei I., megyei III., megyei III-as és utánpótlás-bajnokságok is befejeződtek – a jelenlegi tabella jelenti a végeredményt, ez alapján lesznek feljutók és kiesők.

A női NB I. küzdelmei szintén befejeződtek, ám a 13. fordulóból elhalasztott MTK–DVTK mérkőzést bepótolják, majd a tabella első két helyezettje – melynek egyike biztosan a Ferencváros – két nyert meccsig tartó párharcot vív egymással a Bajnokok Ligája-indulásért. Az MTK és a Diósgyőr azonos pontszámmal áll a második és a harmadik helyen, tehát e mérkőzés győztese játszhat az FTC-vel. A Haladás-Viktória az ötödik, tehát nem játszhat tovább. Bajnokot nem hirdetnek, nincs kieső és feljutó csapat sem, a következő idényben ugyanaz a nyolc gárda szerepelhet az első osztályban, amelyik a 2019/20-as évadban is. A futsalbajnokság is véget ért, a Haladás VSE együttese a felsőházi tabella másodikjaként harcban állt a bajnoki címért, a magyar kupát pedig korábban elhódította.

Haladás futsal NB I.

– Március 2-án játszottuk le az utolsó bajnoki meccsünket, azóta csak múltak a napok, a hetek, vagyis a levegőben lógott, hogy a szezon ilyen kurtán, furcsán ér véget – fogalmazott Pálmay Tamás, a HVSE futsal szakágának vezetője. – A jelenlegi egészségügyi viszonyok mellett az MLSZ racionális döntést hozott. Mondom ezt annak ellenére, hogy jó esélyünk volt a bajnoki címre – a magyar kupa döntőjében például bizonyítottuk, hogy a legfőbb riválisunknak számító Berettyóújfalut le tudjuk győzni. De sajnos most már soha nem tudjuk meg, hogy mire lettünk volna képesek a bajnokságban.

– A jövő egyelőre homályos. Nem tudjuk például, hogy mikor kezdődik a következő bajnokság, milyen lesz a 2020/2021-es versenykiírás. De azt sem, hogy milyen anyagi körülmények közepette, milyen célokért folytatjuk. Néhány hét múlva talán már okosabbak leszünk. A játékosok, a szakmai stáb tagjainak a szerződése július 30-ig él. Mivel a bajnokság véget ért, közös edzések nem lesznek, mindenki egyénileg folytatja a munkát, de már csak fitten tartás jelleggel. Magam is kíváncsi, ugyanakkor bizakodó vagyok a jövőt illetően.

Viktória női NB I.

– Én már korábban is azt nyilatkoztam, hogy legjobb lenne befejezni a bajnokságot, így egyetértek a döntéssel – mondta Kiss Tamás, a Haladás-Viktória FC klubmenedzsere. – Más kérdés, ha folytatódott volna a bajnokság, reális esélyünk lett volna a negyedik hely megszerzésére is – de a legfontosabb most nyilván az egészség. Viszont mivel nem hirdettek végeredményt, helyezési pénzek sem lesznek. De reményeink szerint érkezik majd valamilyen összeg a csapatoknak. Ami a folytatást illeti, a tervek szerint jövő héttől heti két-három edzést tartunk a lányoknak, majd egy hónap után nyári szabadságra mennek. Sok játékosunk szerződése lejár, elképzelhető, hogy lesznek távozók is. Mivel nem tudjuk, mikor kezdődik az új bajnokság, nehéz tervezni, de mi úgy kalkulálunk, hogy – csakúgy, mint a korábbi években – augusztus vége felé startol a 2020/21-es szezon.

Haladás NB II.

– Benne volt a levegőben a döntés, szerintem senki sem lepődött meg – mondta Séllei Árpád, a Szombathelyi Haladás ügyvezető igazgatója. – Helyesen döntött a szövetség, és ezt nem azért mondom, mert bennmaradtunk az NB II-ben. Meggyőződésem, ha folytatódott volna a bajnokság, még előbbre is végezhettünk volna – hiszen csak öt pontra voltunk a nyolcadik helytől. Jómagam korábban úgy gondolkodtam, ezzel a csapattal a nyolcadik helyet elcsíphettük volna. Hiszen az együttes meccsről meccsre fejlődött, jöttek az eredmények is.

Egyelőre nem tudjuk a hogyan továbbot, hiszen az MLSZ még nem közölte, mikor kezdődik a következő szezon. Így nem tudjuk azt sem, hogyan alakulnak az edzések. Több játékos és Mátyus János szerződése is lejár június 30-án, szeretnénk a jelenlegi keretet és a szakmai stábot egyben tartani, de a vírus okozta gazdasági nehézségek miatt nehéz érdemben tárgyalni. Pedig ha a jelenlegi keretet egy-két játékossal megerősítjük, komoly céljaink is lehetnének.

Sárvár NB III.

– Megmondom őszintén, meglepődtem az MLSZ döntésén – árulta el a Sárvár FC mestere, Bojan Lazic. – Nagyon bíztam benne, hogy folytatódhat a bajnokság, akár zárt kapuk mögött, akár heti két játéknappal. Ám ha úgy ítélték meg, hogy a jelenlegi egészségügyi helyzetben ez a leghelyesebb döntés, akkor meg kell békélnünk a bajnokság félbeszakításával. Az egyik szemem sír, a másik nevet. Elégedett vagyok, mert akárcsak tavaly, idén is kiharcoltuk a bennmaradást. Komoly eredmény, hogy zsinórban harmadik NB III-as szezonjára készülhet a klub.

– Sikerült egy masszív, szervezett csapatot összerakni, sokat dolgoztunk – nagyon nehéz volt minket legyőzni. Ebben a gárdában pedig benne volt egy kiugró eredmény lehetősége, a középmezőnyhöz felzárkózhattunk volna, a 8–9. hely reálisnak tűnt. Ezért szerettük volna, ha a pályán fejeződik be a bajnokság. Vagyis most kicsit még emészteni kell a történteket. A jövőről egyelőre korai beszélni. Természetesen szeretném folytatni a munkát, az alapokat leraktuk, örvendetes lenne, ha a csapatot sikerülne együtt tartani. De első lépésben egyeztetni kell a klubvezetéssel, a város irányítóival, a támogatókkal és természetesen a játékosokkal. Nagyon elkeseredett lennék, ha ez az ígéretes társaság, ez az összetartó közösség nem bizonyíthatná jövőre a pályán, hogy mire képes.

Futsal NB I. Felsőház

1. Berettyóújfalu 2 2 0 0 9 -2 12

2. Haladás VSE 1 1 0 0 4 -0 7

3. FTC 2 1 0 1 7 -8 4

4. Nyírgyulaj 1 0 0 1 0 -4 2

5. Aramis 2 0 0 2 3 -9 0

Futball női NB I.

1. FTC 13 10 1 2 50 – 9 31

2. MTK Hungária 12 9 1 2 38 – 8 28

3. DVTK 12 9 1 2 39 -14 28

4. Astra 13 6 1 6 17 -24 19

5. Haladás-Viktória 13 5 3 5 21 -16 18

6. ETO FC Győr 13 3 0 10 13 -40 9

7. Kelen SC 13 2 2 9 10 -54 8

8. St. Mihály Szeged 13 1 3 9 11 -34 6

Futball NB II.

1. MTK Budapest 27 18 5 4 60 -33 59

2. Budafok 27 16 6 5 42 -23 54

3. Vasas 27 14 5 8 55 -39 47

4. Csákvár 26 13 4 9 40 -43 43

5. Siófok 26 11 9 6 40 -31 42

6. ETO FC Győr 27 11 8 8 36 -32 41

7. Gyirmót 27 10 8 9 32 -29 38

8. Nyíregyháza 27 11 2 14 45 -45 35

9. Ajka 26 10 5 11 41 -40 35

10. Soroksár 26 10 5 11 38 -44 35

11. Budaörs 26 10 4 12 38 -37 34

12. Szeged-Csanád 26 8 10 8 31 -29 34

13. Dorog 26 9 6 11 29 -29 33

14. Kazincbarcika 27 8 9 10 33 -38 33

15. Békéscsaba 26 8 8 10 30 -35 32

16. Szolnok 26 7 10 9 22 -27 31

17. Haladás 27 7 9 11 32 -34 30

18. Duna Aszfalt 27 7 5 15 25 -50 26

19. Vác 27 2 6 19 17 -48 12

A Balmazújváros kizárva

NB III. nyugat

1. Érd 19 13 3 3 39 -16 42

2. III. Kerület 19 12 5 2 43 -21 41

3. Lipót 19 12 3 4 33 -21 39

4. Ménfőcsanak 19 8 6 5 25 -22 30

5. Pápa 19 8 6 5 25 -22 30

6. Komárom 19 8 5 6 29 -23 29

7. Nagykanizsa 19 8 4 7 25 -27 28

8. Mosonmagy. 19 7 4 8 30 -29 25

9. Veszprém 19 6 7 6 22 -16 25

10. Bicske 19 5 7 7 20 -24 22

11. Puskás Ak. II. 19 6 3 10 29 -27 21

12. BKV Előre 19 5 5 9 21 -27 20

13. Sárvár FC 19 4 8 7 15 -22 20

14. Mol Fehérvár II. 19 4 8 7 17 -25 20

15. Hévíz 19 3 4 12 22 -40 13

16. Balatonlelle 19 2 4 13 13 -46 10