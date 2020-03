A végjátékban döntött a Körmend

Ha nehezen is, de legyűrte a KTE-Duna Aszfalt együttesét az első tavaszi fordulóban az Egis Körmend.

Jobban hajrázott és az utolsó öt percben döntötte el a mérkőzést Matthias Zollner csapata.

Egis Körmend – KTE-Duna Aszfalt 83-68 (15-15, 23-22, 17-20, 28-11)

Körmend, 2000 néző, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés,

vezette: Papp P., Goda L., Kulcsár T.

Körmend: TURNER 14/3, Németh 4, Edwards 16/9, VARNADO 15/3, TAYLOR 17.

Csere: Ferencz 8/6, Person 3/3, Durázi 4, Tóth 2, Oroszi-, Takács

Vezetőedző: Matthias Zollner.

Kecskemét: Wittmann 8/6, Thomas-, Milisavljevic 6/6, Djurasovic 16/12, Karahodzic 11/3

Csere: Révész 4, Derasimovic 16/6, Kucsera 5/3, Lewis 2, Molnár-, Plézer- Vezetőedző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2-2. 8. perc: 13-10. 14. perc: 21-26. 17. perc: 32-37. 25. perc:

46-46. 29. perc: 53-53. 32. perc: 58-60. 36. perc: 69-62.

Kipontozódott: –

A körmendi szurkolók már elég komolyan ki voltak éhezve kosárlabdára, telt ház fogadta a csapatokat és a hírös városból is jött pár tucat drukker.

Két eladott labdával kezdett a Körmend, de közben Varnado megakadályozott két kecskeméti kosarat. Először a házigazda szenvedett össze egy duplát, aztán talált két pontot a vendég is. A triplák rendre kimaradtak a piros-feketéknél, a 3. percben Edwards változtatott a rossz sorozaton, majd Taylor extra zsákolásának örülhetett a közönség.

Kucsera egy hármassal szállt be a meccsben, de a Körmend új légiósa, Person sem hibázott (12-7). A 8. percben Thomas vállsérülést szenvedett és kiállni kényszerült a játékból. De ez nem zavarta meg a Kecskemétet, Djurasovic jóvoltából egyenlített és nem is engedte meglépni a házigazdát az első kisszünetig (15-15).

Wittmann-triplával indul a második negyed, majd Derasimovic is betalált, hat pontos előnyhöz jutott a Kecskemét (15-21). Jól célzott távolról a vendég, ez meglátszott a pontálláson (19-26). Az etap közepére négy pontra zárkózott a vasi együttes (26-30), de innen megint a KTE mozdított előbb az eredményen. Ráadásul Wittmann hármasa is beesett, de erre már volt válasza hazai részről Varnadonak. A nagyszünetre az amerikai állította be a

pontállást, büntetőivel megint a Körmendnél volt az előny (38-37).

A második félidőt a piros-feketék kezdték jobban, a KTE két percig nem szerzett kosarat. Deaztán beindult a gépezet, Djurasovic és Milisavljevic triplája is célba ért. Djurasovic újabb hárompontost hintett, így már a kecskemétiek vezettek (44-46). Varnado hamar egalizált egyelegáns ziccerrel. Tóth pontjaival érte el a Körmend a félszázat, de szorosan ott volt a Kecskemét és másodpercek alatt egyenlített. A harmadik negyed vén Derasimovic duplájával

a KTE javára billent az eredmény (55-57). Kisebb közjátékkal indult a záró etap, Milisavljevic faultolta Taylort, ami okozott egy kisebb

felhördülést a nézőtéren. Aztán Djurasovic kapott nagy füttyöt a körmendi drukkerektől, mert egy eladott labda után tiszta ziccernél próbálta szerelni Edwardsot. Turner riadóztatta a Körmendet, a játékmester juttatta újra vezetéshez csapatát (63-60). Az utolsó öt percre

feléledt Matthias Zollner együttese.

Ferencz triplájával nyolccal vezetett a hazai alakulat, majd Taylor igazította a különbséget tízre (74-64). Az utolsó percben a körmendi csapatkapitány, Ferencz adta meg a kegyelemdöfést egy újabb hármassal, innen már biztossá vált a körmendi siker.