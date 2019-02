A végjátékban eltaktikázta magát a Körmend és vesztett Kecskeméten

Az Egis Körmend NB I-es kosárcsapata hullámzó teljesítményt mutatott a Kecskemét otthonában, ez nem volt elég a győzelemre. Kiélezett végjátékban eltaktikázta magát a piros-fekete együttes és három ponttal kikapott.

Az első kosarat Hammonds szerezte, majd jött Németh Ákos és Bradford is, és besegítettek a pontszerzésbe. 0-7 állt az eredményjelzőn, amikor Green is betalált a házigazdáknál. Lendületesebb volt a Zollner-csapat az első percekben és jól is védekezett, míg a KTE sokat hibázott, nem igazán tudta felvenni a ritmust. Price hárompontossal köszönt be (9-18), de hamar jött a válasz Kucserától, majd Dimictől, ezzel pillanatok alatt négy pontra zárkózott a Kecskemét (14-18). Az etap utolsó percében már csak két pont volt az MTE-előny, de Thames egy triplával mozdított a szoros eredményen a kis szünetre (18-23). A második negyed elején is Thames volt a főszereplő, újabb öt pontja nagyon kellett az Egis Körmendnek.

Ezzel kialakult a legnagyobb különbség (18-28). Ekkor Bradford faultolta Wittmannt, a körmendi hiba három pontot ért a Kecskemétnek. De a vasi légiós azonnal javított, egy triplát süllyesztett el a kosárban, így tartotta előnyét a Körmend (21-31). Ez nem szegte kedvét Forray Gábor csapatának, mert arasztolt felfelé, mindehhez kitűnően asszisztált a Körmend. Wittmann hárompontosával két pontra csökkent a vendégek előnye (29-31). Price sokat vállalt most, de mindenhonnan hibázott. Ez Kucserára nem volt igaz, triplájával átvette a vezetést a KTE (32-31). A nagy szünetre viszont már minimális körmendi előnnyel mehettek el a csapatok.

A második félidőben komolyabb tempóra váltott a Kecskemét, Derasimovic kilenc pontja szinte zsinórban érkezett, aztán a pontgyártáshoz Dramicanin is csatlakozott. Mély álomból ébredt a Körmend, a hazaiak 13 pontja mellé csupán kettőt hozott össze. Németh Ákos, Bradford és Price is érezte a bajt, így nem tudta hosszú időn keresztül tartani előnyét a kecskeméti együttes. Nem tudtak megugrani egymás mellől a felek, hol a Körmend, hol a Kecskemét vezetett néhány ponttal. A KTE olykor rafinált megoldásokkal operált, és ha mezőnykosárral nem is, sikeres büntetőkkel mindig növelte pontjait az akciók végén. A negyed hajrájában Wittmann volt a főszereplő, két triplájával négypontos előnyt harcolt ki a KTE.

A záró negyedben szigorodott a kecskemétiek védekezése, így a Körmend nehezebben jutott szóhoz. Ferencz négy faulttal újra játékra jelentkezett, kellett a vezér a piros-feketéknek. A kiélezett végjátékban a KTE volt összeszedettebb, a vasi együttes sokszor választott rossz megoldásokat, ez a végére megbosszulta magát. Az utolsó percben hárompontos hazai vezetésnél Price szerzett kosarat, de a ráadásbüntetőt kihagyta (82-81). A taktikai másodperceket a KTE használta okosabban, így hárompontos hazai győzelem született (88-85).