A végjátékban jobban összpontosított a házigazda Kataja

Hullámzó teljesítményt nyújtott, és négy ponttal kikapott az Egis Körmend Finnországban, a Kataja Basket vendégeként. A piros-feketék a második helyen zártak a H csoportban a FIBA Európa Kupában, innen várhatják a következő kört.

A FIBA Európa Kupa H csoportjának utolsó mérkőzésén a csoportelsőségért szállt harcba az Egis Körmend kosárcsapata. A piros-feketék Finnországban, a Kataja Basket vendégeként zárták az első csoportkört, míg a másik ágon a Bakken Bears fogadta a Legia Warszawát.

A Körmend légiós sorral kezdett Joensuuban, a három amerikai és a kanadai Jus­tin Edwards mellett ezúttal a koszovói Erjon Kastrati is a nyitóötösben kapott helyet. Azonnal felvették a ritmust a piros-feketék, előbb Varnado, majd Kastrati szerzett egy triplát, de hamar belejött a vendéglátó finn együttes is, és a 4. percre egálra hozta az eredményt (7-7). Nagy iramot diktáltak a csapatok, sok volt a próbálkozás, és kosár is esett bőven. Kiegyenlített volt a küzdelem, nem igazán tudtak mozdulni egymás mellől a felek. Hol egyik, hol másik csapat vezetett pár ponttal. Az etap végére egyetlen pontos előnyt szerzett a Körmend (25-26). A második negyedben Ferencz triplája jó felütést jelentett, de pillanatok alatt ismét egalizált a Kataja. Aztán percekig a finneknek jött ki jobban a lépés. A negyed közepén tetemes előny birtokába kerültek a hazaiak (43-33), a Körmend szenvedett és vergődött, nem tudott pontokat szerezni. A kátyúba ragadt vasi együttesen most könnyen átlépett a házigazda. A negyed hajrájában megemberelte magát a Zollner-csapat, és Varnado triplájával tíz ponton belülre került (49-40).

A nagyszünet után próbált közelebb férkőzni ellenfeléhez a Körmend, de a Kataja dobásai rendre beakadtak, így tíz pont környékén maradt a különbség. Varnado és Taylor intenzív játékának köszönhetően a negyed közepére három pontra zárkózott a Körmend (59-56). Látványos megoldásokat választott a vendégcsapat, Edwards zsákolása után már a Körmendnek volt hárompontos előnye (61-64), amelyet Durázi még megtoldott öt ponttal. De egyetlen másodpercre sem adták fel a finnek, ott voltak szorosan a Körmend nyomában. Calhoun vitte a hátán a Kataját, 19 pontjával a mezőny legeredményesebbje volt. Harminc perc után sem dőlt el semmi, de a Körmendnél volt az előny (70-74). A záró felvonás elején a Körmend volt magabiztosabb, de megint egyenlíteni tudott a Kataja (78-78), sőt Calhoun triplájával a vezetést is visszavette. Egálközelben tartották a pontállást a csapatok, a végjátékban viszont egy hajszálnyival jobban összpontosított a Kataja Basket, és megnyerte a találkozót.

A másik ágon három ponttal volt jobb a dán Bakken Bears a Warszawánál (77-70), így a dán csapat az első

helyről, a Körmend a másodikról várhatja a következő csoportkört a FIBA Európa Kupában.