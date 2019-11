A vendég Sopron ellen nyert szomszédvári derbit a bajnok

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 7. fordulóból elmaradt mérkőzés pótlásán a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a papírformának megfelelően biztosan verte a szomszédvár Sopront.

A Falco kiegészült, Bíró felépült a sérüléséből, és az újdonsült apa, Curry is visszatért a csapathoz. Soproni oldalon is bővült a keret, munkába állt a frissen igazolt irányító, James Kinney.

A házigazda remek ütemben, 7-0-val, Váradi hét pontjával kezdett. A Sopron egy pillanatra kiegyenlített (7-7) – aztán jöttek Reddic pillanati, pontjai. A szombathelyi center azt csinált a palánk alatt, amit akart. A hazaiak jól védekeztek, jól lepattanóztak. Támadásban akadtak hibáik, de így is kézben tartották az irányítást. A vendégek triplákkal tartották a lépést – remekül dobtak távolról. A második etapban próbált szigorúbb védekezésre, agresszívabb kosárlabdára váltani az SKC. És Kinney is remekül szállt be a vendégeknél. Kezdett csökkenni a hazai előny (14. perc: 31-29). Kicsit szorosabb lett a mérkőzés. Rengeteg büntetőt dobhattak a vendégek. Aztán sebességet váltott a Falco, Várai és Filipovity is betalált távolról – rögtön időt kért a soproni kispad (17. perc: 39-30). A játékvezetők közben elvesztették a fonalat, rengeteget állt a játék, amíg tanakodtak, több érdekes ítéletet hoztak – igaz, mindkét szurkolótábort sikerült felbosszantaniuk. Így káoszba fulladt a félidő vége, a csapatok ritmusa megtört, de a Falco stabil előnye birtokában vonulhatott nagyszünetre (20. perc: 44-35).

Fordulás után váltott pontokat láthatott a közönség.Futottak és tüzeltek a felek. A rohanós tempó a Falcónak feküdte jobban, Benke két triplája után tíz pont fölé növelte előnyét a házigazda (24. perc: 52-40). Nem használt a soproni időkérés, nem lassított a Falco. Már közel 20 ponttal vezetett, amikor ismét a játékvezetői trió kért magának főszerepet. De túllendült a problémán a Falco (28. perc: 63-47). A záró negyedben minden mindegy alapon nagy rohamot vezényelt az SKC. Fel is zárkózott, be, benézett tíz pont alá. De a Falco rutinos csapat módjára, higgadtan menetelt a győzelem felé (37. perc: 75-64). Igaz, a Sopron nem adta fel, de komolyabb veszély nem fenyegette a szombathelyiek sikerét. A Falco közepes játékkal is biztosan gyűjtötte be a győzelmet – és a szakmai stáb a játékidőkre is ügyelt.