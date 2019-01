A visszatérő Perl Zoltán már pályára léphet szombaton – Falco KC–Paks derbi

Az NB I-es kosárbajnokság 17. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a Paksot fogadja szombaton 18 órakor. A hazaiaknál bemutatkozik a hazatérő Perl Zoltán.

Mindkét együttes kellemetlen vereséget szenvedett az előző játéknapon: a Falco Kaposváron kapott ki (84-90), míg a Paks otthon maradt alul a Szeged ellen (87-94). Az ASE hektikus szezont teljesít, olykor váratlan vereségekbe fut bele, de fel tud mutatni bravúros győzelmeket. Pakson már edzőváltás is történt, a csapat a korábbi Falco-tréner, Srecko Sekulovic irányításával kezdte a bajnokságot, ma viszont már Schmidt Béla dirigálja. És már az ASE-t erősíti az elmúlt másfél szezont még Szombathelyen töltő Julian Norfleet is. A sárga-feketéknél Perl Zoltán visszatérése tartja lázban a szurkolókat, a vasiak saját nevelésű válogatott játékosa másfél szezonra írt alá ismét a Falcóhoz. A héten már bekapcsolódott a munkába, a papírjai rendben vannak, így a Paks ellen pályára léphet. Kucsora Csaba viszont távozik a Falcótól, a fiatal kosaras a több játéklehetőség reményében váltott, a másodosztályú Oroszlányban folytatja pályafutását. A 4. fordulóban a Falco 82-75-re nyert Pakson – és most is győznie kell, ha tartani akarja a lépést a szűk élbollyal.

– Hétfőn álltam edzésbe, és rögtön bele is csaptunk a munkába – árulta el Perl Zoltán.

– Tanulgatom a figurákat, próbálok beilleszkedni a csapat játékrendszerébe, igyekszem felvenni a tempót. Egyelőre meccshiánnyal küszködöm és fizikailag is van némi lemaradásom – előző spanyol csapatomnál ugyanis nem játszottam sokat, és hát az edzések sem voltak a legjobbak. Gasper Okorn viszont remek edzéseket vezényel, jól fel vannak építve a foglalkozások, intenzív a munka. Dolgozom keményen, de szerintem néhány hétre még szükségem lesz, hogy utolérjem magam. A régi csapattársakkal gyorsan egy hullámhosszra kerültem, és az új fiúkkal sem lesz gond, már csak azért sem, mert mindannyian minőségi játékosok, csapatban gondolkodnak, éhesek a sikerre. Az első napok alapján tehát csak pozitív benyomásokról tudok beszámolni. A Paks ellen már játszhatok, viszont azt, hogy mennyi időt töltök a pályán, majd az edző eldönti – én csak szeretnék a csapatom segítségére lenni. Spanyolországból is figyelemmel követtem a magyar bajnokságot, tisztában vagyok az erőviszonyokkal, a játékoskeretekkel. Tudom, hogy a Paks veszélyes csapat jó játékosokkal, ennek megfelelően nehéz mérkőzésre számítok. De természetesen győzni szeretnénk!

– Kaposváron gyengén védekeztünk, ha 90 pontot kapsz, akkor nem reménykedhetsz a győzelemben – fogalmazott Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Vissza kell találnunk a korábbi meccseken mutatott stabil védekezésünkhöz, szervezett játékunkhoz. A Paks jó csapat, ráadásul jó légiósokkal erősödött az utóbbi időszakban, Henton és Norfleet is jó igazolásnak tűnik. Ellenfelünk ráadásul hatékony a palánk alatt. Vagyis oda kell figyelnünk. Pakson nyertünk, de ez nem jelent semmit, ismét bizonyítanunk kell, hogy jobb csapat vagyunk. Mi is formálódunk, erősödünk, Bruinsma felépült sérüléséből, visszatért Govens és Perl is – de még egyikük sincs csúcsformában. Viszont keményen dolgoznak, és reményeim szerint amikor a legjobban kell, már csúcsformában lesznek. Mindenki bevethető, a kaposvári meccset kihagyó Reddic is egészséges.

A 17. forduló további menetrendje, szombat: Szolnok–Kaposvár 18.00, Szeged–ZTE 18.00, Pécs–Kecskemét 18.30, TF–Debrecen 18.30, Alba–Jászberény 19.00.