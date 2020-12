A visszavágón is botlott a Körmend

Tíz napon belül másodszor is nyert a Szeged az Egis Körmend kosárcsapata ellen. A Tisza-parti alakulat rendre visszaverte a vasiak rohamait, és szinte végig vezetve otthon tartotta a győzelmet.

A Szeged együtteséből hiányzott Keller Iván, aki a körmendi találkozón alaposan megkeserítette a piros-feketék dolgát, hiszen tizenegy triplakísérletéből nyolc beesett.

De ez nem zavarta különösebben a Szegedet a visszavágón sem, Govens nyitott egy hárompontossal, majd Brown is betalált, igaz közelebbről. Az Egis Körmendél Mócsán szerezte az első pontokat, büntetőkből. A negyed elején Taylor adott tartást a vendégeknek, de társak tudtak segíteni. Könnyelműen vette védekezését a piros-fekete alakulat, Dickey simán zsákolhatott, a körmendi védők szabad utat engedtek. A negyed közepére hat ponttal megugrott a Szedeák, ebben nagy szerepe volt Brownnak (16-10). Be-betalált a Körmend is, és egy pontra zárkózni is tudott. De az öröm másodpercekig tarthatott csupán, mert Govens triplája után újabb jó sorozatot kezdett a Szeged. A vasi együttes labdaeladásokkal és szellős védekezésével segítette ellenfelét, a házigazda könnyű kosarasakkal menetelt előre. Az etap hajrájára tízpontos előnyhöz jutott a Szedeák. Erre még két pontot tett a hazai együttes, így kezdhette a második negyedet (29-17).

Továbbra is pontatlanul játszott a vendég, míg Ferencz be nem talált távolról. Durázi is elkapta a fonalat, kezdett feljönni a Körmend. Thames kedvét is meghozta egy hibátlan tripla, már csak öt pont volt a Szeged előnye. A nagyszünethez közeledve azonban megint haloványabban teljesített a piros-fekete alakulat. Williams vállat el több dobást, eredménytelenül. Kerpel-Fronius Balázs és Govens viszont felélesztette a Szegedet, így a félidőre megnyugtató volt a pontállás a házigazda szempontjából (48-35).

Kapkodva kezdett mindkét fél a szünet után. A Körmend volt egy hajszálnyival összeszedettebb, ültek a triplák is Ferencz és Thames jóvoltából. Két pontra zárkózni tudott a vendég. A Szedeák közel öt percig nem szerzett kosarat, végül Brown kezdte meg a pontgyártást, és csatlakoztak a többiek is. Mócsán lépett elő pontszerzésben a Körmendél, így újra csak három pont volt a differencia (58-55). Az utolsó negyedre még egy ponttal beljebb került a vendégcsapat (60-58).

Egyenlített a Körmend, majd a vezetést is átvette. De Dickey-t nem igazán tudta tartani a vasi csapat, így megint magához ragadta a kezdeményezést a Szeged. Kerpel-Fronius Balázs ugrasztotta meg ismét a házigazdát (72-66). A piros-feketék megint lejtmenetben voltak, elképesztő hibákat vétettek. Hibába zsákolt Taylor, miközben Brown bevarrt egy hármast. Thames is pontosan célzott, a Körmend szerencséjére. A kis Takács próbálta fárasztani a sokat látott és tapasztalt Govenset, de nem fogyott el a szufla a szegediből. Ráadásul Brown továbbra is jó formát mutatott. Kerpel-Fronius Balázs döntötte el végülis a meccset egy újabb triplával (83-75). Thames még próbálkozott, de ez már nem segített a Körmenden. Nem tudtak visszavágni a piros-feketék a szegedieknek, akik ezúttal is teljesen megérdemelten nyerték meg a találkozót.