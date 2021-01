A volt viktóriás Siklér Kinga beilleszkedett az FTC-be

A nyáron a Haladás-Viktória női NB I-es labdarúgócsapatától a bajnoki címvédő FTC-be igazolt Siklér Kinga megtalálta számítását a fővárosi zöld-fehéreknél. A 25 éves csatár belekóstolhatott a Bajnokok Ligája légkörébe is.

Siklér Kinga Rábagyarmatról 12 évesen, 2008-ban igazolt az akkor még Viktória FC néven szereplő szombathelyi együtteshez, és három év ausztriai kitérőt leszámítva végig a vasi megyeszékhelyen futballozott. Augusztus elején azonban váltott, a bajnoki címvédő FTC-hez szerződött. Nagy lépés volt karrierjében – a magyar és külföldi válogatottaktól hemzsegő FTC kezdőjébe senkinek sem könnyű beverekednie magát. A 25. születésnapját karácsonykor betöltő támadónak azonban sikerült, hat bajnokin volt a kezdőcsapat tagja, szintén hat alkalommal csereként szállt be, összesen nyolc gólt szerzett. Ezzel holtversenyben a harmadik helyen áll a bajnoki góllövőlistán – az élen klubtársát, a 18 gólos Vágó Fannyt találjuk. A háromszoros válogatott Siklér őszi utolsó gólját éppen volt csapata, a Haladás-Viktória ellen szerezte – a találat 1-0-ás győzelmet és három pontot ért.

– Mind a társaságba, mind a csapatjátékba viszonylag hamar sikerült beilleszkednem – mondta az FTC csatára, az ünnepeket szülőfalujában, Rábagyarmaton töltő Siklér Kinga. – Az első perctől kezdve nagyon segítőkészek voltak a lányok, az edzőm, illetve a stábtagok is. Tényleg csak a legjobbakat mondhatom róluk. Furcsa volt Szombathely után egy kétmilliós nagyvárosba költözni, de megszoktam, több csapattársammal együtt jó környéken lakunk, ahonnan nincs túl messze a belváros. Szerencsére jól mutatkoztam be a gárdában, az edzőtáborban az első edzőmeccsen, aztán az első bajnokin is gólt szereztem – márpedig egy csatárt ugye elsősorban a góljai minősítik. A találataim pedig egyfajta pluszlöketet adtak számomra és elégedett vagyok az eddigi játéklehetőségeimmel is. Nagyban befolyásolja, hogy kezdek-e vagy sem, hogy éppen milyen felállási rendszerben játszunk. A Fradiban is klasszikus középcsatárként számítanak rám, motivál, hogy egy több mint százszoros válogatottal, Vágó Fannyval vehetjük célba az ellenfelek kapuját. Rengeteg inger, élmény ért ebben a fél évben, pályafutásom során először szerepelhettem a Bajnokok Ligájában, ráadásul luxemburgi ellenfelünket, a Racingot a Groupama Arénában fogadhattuk, 6-1-re nyertünk – és csereként én is pályára léphettem.

Számomra talán a legjobb két meccs a fővárosi, Viktória (0-0), illetve a Kelen (6-0) elleni találkozó volt. Ezeken a mérkőzéseken úgy éreztem, nagyon jól ment a játék. Korábbi csapatom ellen pluszmotiváltsággal léptem pályára, csakúgy, mint az őszi utolsó, szombathelyi meccsen. Előzőleg eljátszottam a gondolattal, mi lesz, ha gólt szerzek, a sors furcsa fintora volt, hogy éppen az én találatommal nyertünk. Nagyon örültem a gólomnak, viszont mivel a volt csapatomról volt szó, nem fogtam nagy ünneplésbe. Attól még, hogy a Fradiban játszom, tartom a kapcsolatot a hozzám közelebb álló volt csapattársaimmal. Annak ellenére, hogy mennyi fiatal játékos került be a keretbe, jól kezdték a bajnokságot, aztán, mint más csapatokat, őket sem kímélte a koronavírus, ez rányomta bélyegét a teljesítményükre – kulcsjátékosok estek ki. Valamennyi meccsük összefoglalóját visszanézem, drukkolok, hogy minél jobb eredményeket érjenek el. Ami pedig engem illet, szeretnék minél többször kezdőként pályára lépni, bajnoki címet, illetve Magyar Kupát nyerni és újra a Bajnokok Ligájában szerepelni.

