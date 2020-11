A zöld-fehérek ezúttal a Tatabányát verték

A Haladás VSE NB II-es női röplabdacsapata nyert, a Szombathelyi Egyetemi SE-é kikapott az elmúlt hétvégi fordulóban.

Haladás VSE–Tatabányai RSE 3:0 (14, 13, 21). – Szombathely, zárt kapuk mögött, NB II-es női röplabdamérkőzés, vezette: Prukner, Veress.

Haladás: Csóka, Zoltán, Sajben, Blázsovics, Szendrődi, Németh B. Csere: Kiss D. (liberó), Héjj. Edző: dr. Mucsi Péter.

Egy héttel korábban megdöccent a Haladás-szerelvény, sok hibával tarkított játékkal elszenvedte első vereségét a szombathelyi csapat a MÁV Előrétől. A Tatabánya ellen viszont újra a korábbi arcát mutatta a fiatal zöld-fehér együttes. A rajt után Zoltán Anna jó nyitásai adtak tartást a hazaiaknak, és lendületes, magabiztos játékuk ellen nem volt ellenszere a vendégeknek (25-14). A folytatásban is minden benne volt a HVSE produkciójában, amivel felülkerekedhetett ellenfelén, jó nyitások, jó fogadások, erős támadások, jó sáncok, tudatos mezőnyvédekezés. Hamar dűlőre vitték a második játszmát is a vasiak (25-13). A harmadik elején egy kicsit megtorpantak, de hamar visszaállt a rend. 24-15-nél volt először mérkőzéslabdája a HVSE-nek. Kicsit nehezen jött össze az utolsó pont, de a győzelmet nem fenyegette veszély. (25-21).

A Haladás győzelmével visszaugrott a nyugati B csoport tabellájának élére.

Veszprémi Egyetemi SC–Szombathelyi Egyetemi SE 3:0 (20, 15, 22). – Veszprém, zárt kapuk mögött, NB II-es női röplabdamérkőzés, vezette: Barabás Béla, Barabás Barnabás.

SZoESE: Gulkai, Halmosi, Szalai Cs., Lajos, Lakatos, Kóbor. Csere: Nagy J. (liberó), Németh P. (liberó), ) Németh E., Németh Zs, Bozzai. Edző: Bodzer Attila.

A két egyetemi csapat rangadója előtt mindkét fél három győzelemmel és két vereséggel állt az A csoportban. A fontos mérkőzésen a szombathelyieknek betegség miatt több kulcsjátékosukat is nélkülözniük kellett. Az NB I-et is megjárt röplabdázókat is soraiban tudó hazaiak magabiztosan kezdtek és hatpontos előnyre tettek szert. Gulkai Zsófia jó nyitásaival sikerült felzárkózni, de megfordítani az állást már nem (25-20). A második játszmát sorozatos nyitásfogadási hibák miatt nagy különbséggel veszítette el a SZoESE (25-15). A harmadik játékrész kiegyenlített küzdelmet hozott, a vasiak elsősorban Szalai Csenge ütéseivel és Halmosi Noémi jó sáncaival gyártották a pontokat. A végjátékban viszont a hazaiak koncentráltak jobban (25-22).

A SZoESE három győzelemmel, három vereséggel ötödik az A csoportban.