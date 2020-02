A Zwolle a Körmend utolsó EK-ellenfele

Záró mérkőzésére készül az Egis Körmend kosárcsapata a FIBA Európa Kupa második csoportkörében. A K csoport nyeretlen együttese, a Landstede Hammers Zwolle látogat a piros-feketékhez. A találkozó szerdán 18.30-kor kezdődik.

Az már korábban eldőlt, hogy az Egis Körmend nem jut tovább a FIBA Európa Kupa K csoportjából a nemzetközi sorozat negyedöntőjébe. A piros-feketék úgy futnak neki a szerda esti utolsó csoportmeccs­nek, hogy igazából már nincs tétje a találkozónak.

Ferenczék eddig háromszor botlottak és két győzelmet zsebeltek be a második csoportkörben. A szerdai vendég a Zwolle lesz. A hollandokat a Körmend idegenben le tudta győzni hosszabbítás után (90-94).

– Hasonló helyzetben vagyunk, mint holland ellenfelünk, hiszen egyikünk sem juthat tovább a csoportból. De nekünk jobb a mutatónk, hiszen a Zwolle még nem nyert meccset a sorozatban, mi viszont győztünk két alkalommal – mondta az Egis Körmend trénere, Matthias Zollner. Természetesen most is nyerni szeretnénk, különösen annak tudatában, hogy szombaton a Pécs ellen voltak hibáink, és bosszantó vereséget szenvedtünk. Védekezésben több esetben nem voltunk elég hatékonyak, emellett nem jöttek a távoli dobások sem.

– Visszanéztem a találkozót, nagyon kemény és fizikális csata volt. Ráadásul az utolsó negyedben a támadásaink nagy része is rosszul sült el, ez végül sokba került. Jól kell sáfárkodunk az erőnkkel, hiszen két meccsünk van ezen a héten is. Szerdán este még meccselünk a Zwolle ellen, másnap meg már utazunk Szegedre. Péntek este pedig megmérkőzünk a Tisza-partiakkal, ott nyernünk kellene, hogy növeljük a győzelmeink számát és javítsuk az idegenbeli mutatónkat. Nem gondolom, hogy könnyű hetünk lesz, de megpróbáljuk behúzni mindkét találkozót. Ezután lesz pár hetünk arra, hogy felkészüljünk a tavaszi fordulókra; és talán néhány nap pihenést is be tudunk iktatni a rendkívül mozgalmas hetek, hónapok után.

A Körmend–Zwolle találkozó az eredetileg kiírthoz képest fél órával később, 18.30-kor kezdődik a körmendi Városi Sportcsarnokban. A K csoport továbbjutói már megvannak, a lett Ventspils és az ukrán Kijev szerzett helyet magának a legjobb nyolc között a FIBA Európa Kupában.