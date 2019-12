AAK: magabiztosan nyert az Opava Körmenden

Nem tudott visszavágni az Egis Körmend a BK Opavának a Csehországban elszenvedett súlyos vereségért az Alpok Adria Kupában. Bár most jobban és bátrabban játszottak a piros-feketék fiataljai, így is magabiztosan – húsz ponttal – nyert az Opava.

Egis Körmend–BK Opava 80-100 (24-31, 13-22, 15-20, 28-27). – Körmend, 200 néző, férfi kosárlabda Alpok Adria Kupa, csoportmérkőzés, vezette: Boros T., Kulcsár T., Tóth K.

Körmend: Érsek 5/3, TAKÁCS 15/6, Kozma 8/3, Oroszi 5/3, Balogh 8. Csere: Habel 2, MARTINEZ 18/6, Kiss M. 13/3, Kiss B. 6/3. Vezetőedző: Patai Benjamin.

Opava: Sirina 12/6, Klecka 14/6, Svandrlik 9/3, ZBRANEK 11/3, Gniadek 8. Csere: Bratcenkov 9/9, Bukovjan 7/3, Bujnoch 5/3, Stepanek 13/6, LUDEK 12/12. Vezetőedző: Krystof Vlcek.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 6-16. 8. perc: 15-23. 16. perc: 30-42. 19. perc: 37-49. 22. perc: 39-56. 26. perc: 45-62. 34. perc: 60-79. 39. perc: 75-91.

Az Egis Körmend kosárcsapata ötödik meccsét játszotta az Alpok Adria Kupa C csoportjában, vendége a cseh BK Opava volt. A papírformának megfelelően indult a találkozó, a vendégek voltak magabiztosabbak, a Körmend fiataljai nehezebben vették fel a ritmust. A csehek jól céloztak, a negyed közepére már tízpontos előnyt szereztek (6-16). A etap végére nagyobb intenzitást mutattak Patai Benjamin tanítványai. Takács és Martinez kosaraival négy pontra zárkózott a házigazda, de a biztató periódusnak hamar vége szakadt. Hibázott a cseh együttes is, így nem távolodtak el egymástól túlságosan a csapatok (24-31). A második negyedben is hullámzó teljesítményt nyújtottak a körmendi fiatalok, sokszor volt szellős a védekezésük, ezt kihasználta a vendég. Kiss Mátyás lendített csapatán, de az etap hajrájában igen könnyű kosarakat szerzett az Opava, így a nagyszünetre megnyugtató különbséggel vezetett (37-53).

Nem változott a játék képe a második félidőre sem. Ha nem is acélosan, de menetelt előre az Opava. A Körmendnél is voltak szép egyéni megmozdulások, de ez csupán a pontállás kozmetikázására volt elég (45-58). Egy híján húsz pont volt a különbség a felek között a 27. percre (45-64), a házigazda csak Martinez zsákolásának örülhetett. Oroszi pontjai gördítették át félszázon a házigazdát, de a vendég már messze járt, hetven pontja volt. A negyedet Sirina zárta egy triplával (52-73). A záró játékrészben is tartotta előnyét a cseh csapat, a Körmend nem mutatott kellő agresszivitást. Támadásban Martineznek voltak sikeres próbálkozásai. A csehek továbbra is pontosan dobtak, szinte minden kísérletüket pontokra váltották. Egy percig sem forgott veszélyben az Opava győzelme, a csehek erőlködés nélkül is húsz pontot mértek a körmendi fiatalokra (80-100).