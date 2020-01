Akkreditált akadémia – A szombathelyi intézmény bekerült a legjobb tíz közé

Az Illés Béla Labdarúgó Akadémia egyike lett a tíz akkreditált futballakadémiának.

Az akkreditált sportakadémiák gondolatának megfogalmazásakor Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) sportért felelős államtitkára azt mondta: az intézmények átfogóan gondoskodnak a fiatal sportolók felkészítéséről, versenyeztetéséről, megszervezik a rendszeres sport­egészségügyi vizsgálatukat és állapotfelmérésüket, illetve sportpszichológiai ellátásukat. Egyúttal segítséget nyújtanak a tanulás és az élsport összehangolásában, egyengetve a növendékek sportolói életpályáját és biztosítva a minőségi utánpótlás-nevelést. A sportszervezetek által létrehozható sportakadémiákat a jövőben egységes szabályozási és minőségbiztosítási feltételek alapján minősítik, amivel garantálható, hogy az akadémiák azonos és magas színvonalú szakmai munkát végezzenek. Az államilag elismert sportakadémiák I., II. és III. kategóriájú sportakadémiaként működnek. A legmagasabb szintű (I. kategóriájú) sportakadémiák azok, amelyek saját iskolát és kollégiumot is fenntartanak majd. Működésükhöz a kormány támogatást nyújt azzal a feltétellel, hogy azt kizárólag a sportakadémia céljaira fordíthatják.

A január 8-ai Magyar Közlönyben megjelentek szerint kosárlabda-, kézilabda- és a labdarúgó-sportakadémiai rendszer kezdi meg működését. Kézilabdában hat, kosárlabdában négy, labdarúgásban pedig tíz egyesület kapott ilyen minősítést. A

sportakadémiáknak éves beszámolási kötelezettségük lesz, és a szabályozás garanciákat állapít meg, amelyek megakadályozzák, hogy a sportakadémiai utánpótlásra szánt költségvetési forrásokat bármilyen más célra – ideértve a klub profi csapatát – lehessen felhasználni. Megyénkből a szombathelyi Illés Béla Labdarúgó Akadémia lett akkreditált sportakadémia.

– A legjobb tíz akadémia közé azok az intézmények kerülhettek, amelyekből az elmúlt években a legtöbb fiatal mutatkozott be NB-s (NB I., NB II., NB III.), valamint külföldi csapatokban – mondta Tóth Miklós, az Illés Akadémia utánpótlás-menedzsere. – Ezenkívül kritérium volt még a Double Pass belga auditáló cég jelentése is. Nagy dolognak tartom, hogy sikerült bekerülnünk az ország legjobb tíz intézménye közé. Csapataink 2010 óta szerepelnek az első osztályú utánpótlás-bajnokságokban, 2016 óta pedig a kiemelt, nyolccsapatos U16-os, U17-es és U19-es bajnokságokban játszanak. A 2017/18-as bajnokságban U19-es együttesünk bajnoki címet nyert. Ami az akkreditált akadémiát illeti, ez egy négy évig tartó, már futó program. Nagyon jó kezdeményezés, melynek lényege, hogy egy remekül kitalált és felépített akadémiai rendszert kell üzemeltetnünk. Az állam által teljes egészében finanszírozott programban minden előre le van fektetve. Például az is, hogy milyen munkakörökbe kell embereket alkalmaznunk és milyen végzettségek kellenek hozzá. Külföldön ez a rendszer már több helyen sikeresen működik, a Burgenlandi Labdarúgó Akadémiát például a burgenlandi tartomány finanszírozza.

Az akkreditált sportakadémiák. Kézilabda: Debreceni VSC, Ferencvárosi TC, Balatonfüredi KSE/Telekom Veszprém, Győri ETO KC, NEKA, Pick Szeged. Kosárlabda: Budapesti Honvéd, Soproni Darazsak Akadémia, Debreceni KA, Nemzeti KA Pécs. Labdarúgás: Diósgyőri VTK, Debreceni LA, ETO FC Győr, Puskás Akadémia, FTC, Budapest Honvéd FC, Illés Akadémia Szombathely, MTK Budapest, Kisvárda, Vasas Kubala Akadémia.