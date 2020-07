Alaposan beindult a snapszerszezon

Alakul, egyre sokszínűbb a kőszegi székhellyel működő Magyar Snapszer Szövetség versenynaptára. Remek formában versenyez mostanában a szombathelyi Földvárszki István, aki tíz nap alatt három online versenyt is megnyert.

– Elégedett vagyok, szépen alakul az idei versenynaptárunk, talán lassan helyreáll a rend a koronavírus-járvány után – jelezte Táncsics Péter, a Magyar Snapszer Szövetség elnöke. – A saját versenyeink mellett ott vagyunk falunapokon, sportnapokon, strandokon és fesztiválokon, továbbá bemutatókat, csapatépítő foglalkozásokat szervezünk. Fontos információ a kártyajátékok kedvelőinek, hogy valamennyi magyarországi versenyünkre lehet nevezni a helyszínen. A menetrendünk folyamatosan változik, egyre bővül – aminek nagyon örülünk. Igyekszünk minden meghívásnak eleget tenni, eljutni az ország minden szegletébe. Legutóbb, szerdán például Balatongyörökön bonyolítottuk le a balatoni snapszerbajnokságot.

– A hagyományos versenyeken kívül időről időre új programokat és bajnokságokat is rendezünk – folytatta Táncsics Péter. – Az idén először kiírt Top 10 elnevezésű meghívásos snapszerbajnoksággal nem titkoltan már a jövő évi világbajnokságra hangolunk. Kissé váratlanul meghívást kaptunk a Lakiteleki Kártyafesztiválra, ahol több kártyanem legjobbjai találkozhatnak egymással. Továbbképzést tartunk a kártyaversenybíróknak, valamint egy hétvégén gyermekeknek rendezünk kártyatábort. Több versenyzőnk egyéni, nemzetközi meghívásoknak tesz eleget. És természetesen az online térben is éjjel-nappal zajlanak a versenyek – helyt kell állnunk ezen a platformon is. Mindenképp ki kell emelnem Földvárszki István sikereit. Irigylésre méltó kitartással halad lépésről lépésre felfelé a ranglistán. Nyári sikerszériája után a világranglista élmezőnyéhez csatlakozva már a 4. helyen áll. Nem lepődnénk meg, ha további sikereiről számolhatnánk be hamarosan.

Az idei tervezett menetrend. Július 23., vasárnap: Ölbői Kártyanap. Augusztus 1., szombat, 14.00: Szentpéterfa, Sportnap. Augusztus 8., szombat: Demjén, Dobó Kupa. Augusztus 29., szombat: Nagyszénás, Alföld Kupa. Szeptember 13., vasárnap: Beled, snapszerbajnokság. Szeptember 27., vasárnap: Kőszeg, Top 10 meghívásos bajnokság. Október 9., péntek: Szombathely, Savaria Kupa csapatbajnokság. Október 23., péntek: Röjtökmuzsaj, Pannónia Kupa. November 6., péntek: Budapest, Csepeli Nyugdíjas Klub, Budapest Kupa. November 28-29., szombat–vasárnap: nyílt magyar bajnokság (a helyszínt pályázat útján jelölik ki). December 12., szombat, 10.00: Baden, ausztriai nyílt snapszerbajnokság. December 29., vasárnap, 15.00: Budapest, Magyar Kártya Napja.