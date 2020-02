Alapszakaszt zártak az NB II.-es röplabdacsapatok

Nem termett babér egyik vasi csapatnak sem a hétvégén a röplabda NB II.-ben. A Haladás VSE/Sportiskola volt a legközelebb a győzelemhez.

Szombathelyi Egyetemi SE–DELTA RSE Érd 0:3 (–17, –19, –18). – Szombathely, 50 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Barabás Ba., Barabás Bé.

SZoESE: Gulkai, Szalai, Börzsönyi, Bozzai, Németh E., Halmosi. Edző: Bodzer Attila.

Bodzer Attila betegségek miatt éppen egy kezdőcsapatra való játékost tudott csak bevetni. Rosszul kezdtek a hazaiak, és nem is tudtak kikászálódni a hullámvölgyből. A tabella harmadik helyén álló érdiek végig vezetve nyerték az első játszmát (17-25). A másodikban feljavult a SZoESE játéka, de ez sem volt elég játszmagyőzelemhez (19-25). A harmadik szettben is csak futott az eredmény után a szombathelyi csapat (18-25). Az utolsó alapszakasz-mérkőzésnek egyébként már nem volt tétje – a SZoESE ötödik helyen zárt a Nyugati csoportban.

Haladás VSE/Sportiskola–RÖAK Kaposvári Egyetem 2:3 (18, 24, –12, –23, –12). – Szombathely, 50 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Barabás Bé., Prukner.

HVSE/SI: Fatér J., PERINTFALVI, Varga Á., Sajben, Héjj, Németh Blanka. Csere: Dóka (liberó), KISS D. (liberó), Katona, Sebestyén, Marton, Horváth B. Edző: dr. Mucsi Péter.

Bokaszalag-szakadása miatti három hónapos kihagyás után először játszhatott a már az extraligás csapatban is bemutatkozó Marton Gabriella. A szombathelyiek jó nyitásokkal alapozták meg az első szettbeli sikerüket (25-18). A második játékrészben magára talált a rutinos, volt NB I.-es játékosokat felvonultató Kaposvár. Ám a szombathelyi fiataloknak nagy hátrányból sikerült felállniuk és meg is nyerniük a szoros végjátékot (26-24). A harmadik szettre viszont elfogyott a lendületük (12-25). A negyedik játszmában volt esély a mérkőzés lezárására, de a döntő helyzetekben elkövetett hibák miatt nem sikerült (23-25). Hullámzott a hazaiak teljesítménye a döntő játszmában is; a rossz kezdés után még visszakapaszkodtak, de fordítani nem tudtak (12-15). A HVSE/SI az alapszakasz B csoportjában nyolcadik lett. Ezzel számára véget is ért ez a pontvadászat, hiszen a többi extraligás és NB I.-es U21-es csapathoz hasonlóan a korosztály bajnokságában folytatja.

Szombathelyi Egyetemi SE–Dág KSE 0:3 (–14, –17, –16). – Szombathely, 50 néző, NB II.-es férfi-röplabdarájátszás, vezette: Barabás Bé., Veress.

SZoESE: KISS G., SZABÓ, KESZTHELYI, IFJ. BODOVICS, PÉK, KONETSNY. Csere: KUDRON (liberó), MARSAI, TÁNCSICS, Koller, Horváth G. Edző: Bodovics Árpád.

Egy héttel korábban a KISTEXT csapatától megsemmisítő vereséget szenvedett a SZoESE. Ezúttal is egy hasonló játékerejű csapattal találkozott. Ugyan a papírformát nem tudták felülírni a szombathelyiek, most nagyon jól játszottak és egyenrangú ellenfelek voltak; jó nyitásaikkal elérték, hogy ne tudjon gyors támadásokat vezetni a vendég. A meccs érdekessége volt, hogy a SZoESE-ben három feladó is játéklehetőséget kapott, és mindhárman jól helytálltak.