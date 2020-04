Aligátorok: mint a partra vetett halak

Matajsz Márk, az OB I.-es Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sport­egyesület edzője szeretné, ha a vízben dőlnének el a meccsek, de nem sok esélyt lát a bajnokság folytatására.

Egy hónapja, március 13-án tartott edzést utoljára csapatának Matajsz Márk vezetőedző – ezt követően bezárt az uszoda, szünetelnek a vízilabda-bajnokságok. Azóta az AVUS OB I.-es együttesének játékosai odahaza – a horvát Luka Jovanovic például Dubrovnikban – egyénileg készülnek a bajnokság folytatására. Olyanok a pólósok, mint a partra vetett halak.

– Nagyon szeretném, hogy folytatódjon a bajnokság, és a meccsek a medencében dőljenek el, de erre reálisan nézve kevés esélyt látok – mondta Matajsz Márk. – Tegyük fel, hogy kedvező esetben egy hónap múlva – május közepén – csitul vagy elmúlik ez a szörnyű járvány, és kinyitnak az uszodák. Onnantól minimum négy-hat hetes felkészülést kellene végigcsinálniuk a csapatoknak, hogy egy bizonyos, nem túl magas szintre eljussanak. És ezalatt nem elsősorban a fizikai állapotot értem, sokkal inkább magát a játékot – az úszást, a lövéseket, a lábtempót. Azt se felejtsük el, hogy a bajnokság a középszakasznál tart, itt már minden meccs élet-halál harc. Ráadásul sok légiós az otthonában készül, nem biztos, hogy mindannyian visszatérnek – tehát nem ugyanazok a gárdák szerepelnének a folytatásban, mint eddig. Mi jó formában voltunk, nekünk különösen rosszkor jött a kényszerszünet. Rendszeresen beszélek a játékosaimmal, érdeklődöm, hogy vannak, szerencsére senki sem kapta el a vírust. Tóth Enikő erőnléti edzővel mindig egyeztetjük a programot, amelyet a fiúknak el kell végezniük, változatos videós és szöveges anyagot is kapnak. Szóval ezzel a részével nincs gond, de a legnehezebb a bizonytalanság. Mert ugyan nyaranta is van egy hosszabb szünet, de akkor tudjuk, hogy meddig pihenhetünk, mikor kezdjük az edzéseket, mikor startol a bajnokság. Van egy felépített rendszer. Nekem is nehéz ez a szituáció, jobb híján meccseket nézek itthon, Szentesen, és betartom, hogy csak a legszükségesebb esetben hagyom el a házamat. Azzal segíthetünk a legtöbbet, ha itthon maradunk. Nagyon hiányoznak a tréningek, a játékosok – tehát maga a vízilabda.