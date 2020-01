Alpokalja Kupa: a rájátszás jön

A hétvégén a felsőházi és az alsóházi küzdelmekkel folytatódik a 24. Perfect Change Alpokalja Kupa nemzetközi labdarúgó-teremtorna.

Befejeződtek az alapszakasz küzdelmei a 24. Perfect Change Alpokalja Kupa nemzetközi labdarúgó-teremtornán. A szervezők a selejtezők során két hatos és egy ötös csoportba sorsolták a csapatokat. A csoportokból az első két helyezett gárdák automatikusan a legjobb nyolc közé jutottak, a harmadikok minitornán döntöttek a megmaradt két továbbjutást érő helyről.

A tavalyi év bajnoka, a Looney Tunes pontveszteség nélkül teljesítette az alapszakaszt, de meggyőző teljesítményt mutatott a MNÖK-Hodos valamint az AS Kóma csapata is – ezek a csapatok jó eséllyel pályázhatnak a végső győzelemre is. Az alapszakasz két negatív meglepetése, hogy a TABAK 1 Pado-Sokk és a Gotham City Sport Büfé sem jutott a felsőházba. A továbbjutókat két négyes csoportba sorsolták.

E csoport: AS Kóma, MNÖK-MNSS Hodos, Domino Kijev, Sporting Libacomb-Rodeo Team. F csoport: Looney Tunes, Csatorna Patkányok, KMN GORNJI SENIK–G. Z., Mámor Club 3.

A körmérkőzéses csoportmeccsek szombaton és vasárnap egyaránt 13–19 óráig tartanak. Ezt követően a csoportok első két helyezettjei a keresztjáték alapján játszanak oda-visszavágós elődöntőt. A győztesek kerülnek a döntőbe, míg a vesztesek a bronzéremért meccselnek. Az alsóházban, a Sport36 Szentgotthárd Kupában is két csoportban folytatják a csapatok. A lebonyolítás megegyezik a felsőházéval.