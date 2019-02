Alsóházi vereségek a teke Szuperligában

Nem sikerült jól a hétvégi bajnokija egyik vasi szuperligás tekecsapatnak sem az alsóházi rájátszásban – a Thermalpark-Szentgotthárd itthon, a Balogunyom TK idegenben kapott ki.

Thermalpark-Szentgotthárdi VSE–Ajka Kristály SE 3:5 (3471-3471). – Szentgotthárd, férfi teke Szuperliga-mérkőzés, alsóházi rájátszás.

Szentgotthárd: Cseh B. 600, Cserpnyák M. 558, Walcher/Karba B. 556, Düh 576, Horváth V. 587, Pákai 594. Edző: Cserpnyák Árpád, Tróbert József.

Ajka: Tóth M. 609, Fodor 583, Németh M. 566, dr. Tóth Z. 542, Nagy L. 598, Kovács G. 573.

Az alsóház második helyén álló Szentgotthárd otthonában a negyediken tanyázó Ajka kezdett jobban, az első sorban elvitte mindkét csapatpontot, Cseh Bence 600 fával is alulmaradt, a 17 éves Cserpnyák Martinnak két szettpont jött össze rutinos ellenfelével szemben. A második sorban a sérüléssel küszködő Roman Walchert a 7. gurítás után egy másik 17 esztendős fiatal, Karba Bálint váltotta – aki gyönyörűen teljesített 610 fát az ifik találkozóján. A dupla penzum azért még sok volt neki. Düh András szerezte a gotthárdiak első csapatpontját (1:3), ekkor a faelőny tízzel a vendégeknél volt. Az utolsó sorban eleinte úgy tűnt, ha szorosan is, de meglehet a gotthárdiak harmadik sikere a rájátszásban. Az utolsó szett előtt még mindkét hazai játékos jobban állt ellenfelénél. Pákai Zsoltnak sikerült megtartani az előnyét, ez pontot is ért, Horváth Viktornak viszont nem. Jobb össz­fával még döntetlen lehetett volna a végeredmény, de pontosan 3471 jött össze mind a két csapatnak. A két pontot így meg kellett felezni, ez pedig az ajkaiak győzelmét jelentette. Ifjúsági: 3:1 (1154-1123). Cseh M. 544, Karba B. 610, illetve Nagy M. 569, Németh M./Tóth M. 554.

Kazincbarcikai Vegyész Teke SE–Balogunyom TK 6:2 (3485-3369). – Kazincbarcika, férfi teke Szuperliga-mérkőzés, alsóházi rájátszás.

Kazincbarcika: Orosz 591, Ander 567, Ivanyik R. 578, Ragályi 576, Csinyi 594, Szabó Z. 579.

Balogunyom: Józsa 594, Kiss T. 568, Horváth M./Kiss Zs. 519, Svajda Z. 569, Doma 565, Cserei 555. Edző: Svajda Győző.

Az alsóház utolsó előtti helyezettjénél vizitált a sereghajtó Balogunyom. Nagyon jól kezdődött a találkozó a vasiak számára, hiszen – igaz, nagyon szoros küzdelemben – az első párok után mindkét csapatpont az övék lett. Józsa Gábor három, Kiss Tamás egy fával győzte le riválisát (0:2). A második kör azonban már a hazaiak elképzelése szerint alakult. Svajda Zoltán az utolsó gurításokban szenvedett 7 fás vereséget, illetve a Horváth Mártont váltó Kiss Zsolt sem tudott csökkenteni a hátrányon – 2:2-re módosult az állás, összfában pedig 63-mal jártak előrébb a kazincbarcikaiak. A befejező sorban – annak ellenére, hogy Doma Attila és Csere Gábor is jól teljesített, érvényesült a hazai pálya előnye. Megérdemelten nyertek a házigazdák, miután minden játékosuk egységesen jó teljesítményt nyújtott. Ifjúsági: 0:4 (1055-1090). Kramcsák 545, Ivanyik D. 510, illetve Horváth F. 558, Biró B. 532.