Amerikai futball: a döntőben átgázolt az Eger gárdáján a Crushers

Megvédte bajnoki címét a Szombathely Crushers divízió I-es amerikaifutball-csapata, miután a szombati, szombathelyi fináléban 32-0-ra győzte le az amúgy komoly erőt képviselő Eger Heroes gárdáját.

Két kifejezetten remek formában lévő, veretlen csapat csapott össze a Városligeti pályán. A címvédő Crushers futott talán kiegyensúlyozottabb szezont, egyik ellenfele sem úszta meg 40 kapott pont alatt, a csapat védelme pedig az egyik legjobb volt a ligában – ennek megfelelően Rozmann Gábor lett a szezon legjobb védője.

A finálét roppant motiváltan, elsöprő lendülettel kezdte a szombathelyi alakulat, Trevin Howard révén rögtön az első támadásból touchdownt (TD) ért el. És a folytatásban sem lassított a Crushers, sorra futotta a TD-ket – Bökfi Kornél, Rózsás Jole és Gálos Márton is szerzett hatpontost. Baranyi Bence is nagy formában játszott, remekül irányította a csapatot, forintos passzokat adott. A Billy Hatten irányította védelem pedig ismét hiba nélkül, keményen tette a dolgát, nulla ponton tartotta az Egert. Érdekesség, hogy éppen a Crushers amerikai légiósát választották a döntő legértékesebb játékosának. Az Eger is kőkeményen játszott, szombathelyi oldalon Gerencsér Milán boka-, Piskor Péter borda-, Perl Bence kulcscsontsérülést szenvedett. Ugyanakkor a vasi alakulat egyetlen pillanatra nem engedte ki a kezéből az irányítást, így magabiztos, ilyen arányban is megérdemelt győzelmet aratott a jó 500, remek hangulatot varázsoló szurkoló nagy örömére – és megvédte bajnoki címét.

– Remek szezon van mögöttünk, meccsről meccsre fejlődtünk, és akkor hoztuk a legjobb formánkat, amikor a legjobban kellett, a döntőben – értékelt Gerencsér Milán, a Szombathely Crushers divízió I-es amerikaifutball-csapatának játékosa, elnökhelyettese. – Rögtön a finálé elején, amint az első TD-t bevittük, már érezhető volt, hogy csak mi nyerhetünk. Így is történt, és a vártnál talán könnyebben győztük le az amúgy jó kerettel rendelkező, kemény Egert. Tíz éve játszom a Crushers mezében, az első négy évben meccset sem nyertünk. Az ismeretlenségből küzdöttük fel magunkat a magyar élmezőnybe – a finálé volt zsinór­ban a 17. győztes meccsünk. Tavaly és idén is veretlenül nyertünk bajnokságot. Óriási utat tettünk meg, büszke vagyok a játékostársaimra! Remek közösség a miénk – nemcsak a pályán, a civil életben is összetartunk.