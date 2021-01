Amerikaifoci: remek szezont futott a Crushers légiósa

Az NBA Crushers amerikai légiósát, Trevin Kain Howardot választották meg a 2020-as év legjobb amerikaifutball-listájának a sportág hazai szövetsége által kiírt voksoláson.

A koronavírus-járvány miatt elhúzódó szezont követően a vezetőedzők (40 százalék) és a szurkolók (20 százalék) mellett a sajtó képviselői (40 százalék) is kifejezhették szavazatukkal, hogyan látták az első osztály idei mezőnyét. A napokban bejelentett eredmény alapján a divízió I.-ben Trevin Howard, a szombathelyi NBA Crushers amerikai játékosa érdemelte ki a díjat – amelyet egyelőre a hatályos jogszabályok miatt csak virtuálisan vehetett át a Magyar Amerikai Futball Szövetség vezetőitől.

Trevin Howard a 2019-es szezonban érkezett Szombathelyre, első évében kulcsszerepet vállalt abban, hogy a Crushers veretlenül, fölényesen nyerte meg a divízió I.-es bajnokságot. És az idei, ezüstéremmel végződő szezonban is messze a csapat legjobb játékosa volt. Érdekesség, hogy a 23 éves amerikai elkapó-, irányító- és futóposzton is kiemelkedően teljesít.

– Nagyon jó döntést hoztam akkor, amikor elfogadtam a szombathelyi klub ajánlatát – árulta el a 23 esztendős Trevin Howard. – Éppen szerettem volna beindítani a nemzetközi karrieremet, a Crushers pedig pont importjátékost keresett – szerencsés egymásra találás volt. Egyébként egy olyan internetes oldalon akadtunk egymásra, amely fiatal amerikai játékosokat közvetít Európába. Nagyon megszerettem Szombathelyet – nem túl nagy, nem is kicsi, élhető a város. A rajongók, a csapattársak és a magyar, szombathelyi emberek is szeretettel fogadtak. Életre szóló barátságokat kötöttem itt, életem egyik legjobb időszakaként tekintek vissza az elmúlt két évre. Sok jó játékos szerepel a ligában, többen is méltók lettek volna a díjra – nagyon örülök, szerencsésnek érzem magam, hogy végül én kaptam meg az elismerést. Ám a társaim erőfeszítése nélkül biztosan nem érdemeltem volna ki a legjobb játékosnak járó díjat. A csapattal a bajnoki trófea volt idén is a célunk, sokáig jól meneteltünk, de a döntőben elbuktunk – amit ma is nagyon sajnálok.

– Gyerekkorom óta a pályán vagyok – folytatta Trevin Howard. – Az Egyesült Államokban játszottam középiskolai bajnokságban, valamint a Junior College-ban, az NCAA Division 2-ben is, ami az egyetemi-főiskolai másodosztálynak felel meg. A játék mellett egyébként toborzó edző és koordinátor is vagyok az államokban. Tizennyolc éves korom óta diáksportolóknak segítek, hogy ösztöndíjakat szerezhessenek és a főiskolán játszhassanak – három különböző főiskolai projektben is dolgozom toborzó koordinátorként. Az erre a feladatra szakosodott internetes oldalam több mint 35 ezer követővel rendelkezik. Jelenleg még Magyarországon, most éppen Budapesten élek, de sajnos a vírushelyzet alaposan megnehezíti a dolgomat. Szeretem az országot – de keresem a lehetőségeket, hogy hol folytathatnám a karrieremet.

– Úgy gondolom, hogy bár a magyar bajnokság még nincs az európai topbajnokságok között, azért a liga egyre erősebb, egyre szervezettebb, egyre több a jó csapat, a jó játékos. Egy fiatal játékosnak tökéletes terep arra, hogy fejlődjön. Mindent összevetve azt gondolom, hogy sok játékos alkalmas lenne sikeres külföldi karrierre. Ma már az amerikai főiskolák is egyre jobban nyitnak az európai sportolók felé, ami a feltörekvő fiatal magyar játékosok számára is hatalmas lehetőséget kínál – zárta szavait Trevin Howard.

– Trevin nemcsak nagyszerű játékos, hanem remek ember is, örülök, hogy két éve egymásra akadtunk, igazi barátra tettünk szert, sokat tanultunk tőle – árulta el Májer László, az NBA Crushers amerikaifutball-csapatának já­tékosa, egyben elnöke. – Halványan még bízunk a közös folytatásban, de sajnos a koronavírus-járvány a mi gazdasági helyzetünkre is hatással volt, így egyelőre úgy néz ki, hogy a következő szezonra sajnos nem tudjuk megtartani – természetesen nagyon sajnálnám, ha így történne. Örülünk a díjának, nagyon meg­érdemelte!

Kiemelt képünkön: Trevin Howard a Crushers mezében – két éve kulcsembere a szombathelyi gárdának