Amíg bírta, nyerésben volt a Haladás Békéscsabán

Nem sok hiányzott a még nagyobb meglepetéshez.

A Haladás Szombathely 2:0-ra vezetett a Békéscsaba vendégeként a női röplabda Extraligában. Végül is alulmaradt – a 3:2-es vereség egy bajnoki

pontot ér. Swietelsky-Békéscsabai RSE-Haladás Szombathely 2:3 (-22,-25,16, 20, 7). – Békéscsaba, 600 néző, női

röplabda Extraliga-mérkőzés, vezette: Ujházi, Soltész.

Békéscsaba: Grbic 6, KLARIC 20, Bodovics 7, COLLAR 22, Jerkov 18, Pekárik 6. Csere: MOLCSÁNYI

(liberó), Fábián 2, Glemboczki. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer.

Haladás: Császár 16, LESCAY 19, Péteri 4, WALLNER 18, Vacsi 9, CICIC 3. Csere: Lojen (liberó), Marton, Csóka. Vezetőedző: Leiszt Máté.

A hétközi nyíregyházi helytállás után ismét egy nemzetközi kupában edződő csapathoz látogatott a Haladás. A zöld-fehérek ott folytatták, ahol szerdán abbahagyták, bátran nekiestek a Challenge Kupától a minap, a negyeddöntő után búcsúzó békéscsabaiaknak. Sophie Wallner és Daymara Lescay ezúttal is

bizonyították, hogy egyre jobb formában vannak. A hálónál és a mezőnyben is remekül dolgozó szombathelyiek el is tudtak lépni esélyesebb riválisuktól (14-21). Hamar játszmalabdához is érkeztek (20-24) – sikerült megállítani a hazai rohamokat, a negyediket Wallner értékesítette (22-25).

A második játszma elején a hazaiak szereztek egy kis lépéselőnyt, de három pontnál nagyobb távolságra nem tudtak kerülni (15-12). Tapadtak a vasiak és 15-16-nál már ők vezettek. Innentől nagyon kiélezett volt a játék, de már egy pillanatra sem vezetett, legfeljebb egalizált a Békéscsaba. Ezt a szettet is Wallner zárta le 31 percnyi küzdelem után (25-27).

A harmadik játékrész is fej fej mellett indult. A csabaiak megindulását (8-4) egyszer sikerült visszaverni (12-12), ezután viszont elakadt a zöld-fehérek szekere – szépítettek a hazaiak (25-16). A Haladás szempontjából nagyon jól indult a negyedik játszma, ötpontos előnyt harcolt ki magának (7-12).

De egyenlítettek a hazaiak, és miután a szombathelyiek beragadtak egy állásba, zsinórban szerzett öt pontjukkal el is húztak (20-15). 24-17-nél volt először játszmalabdája a békéscsabaiaknak; próbálta még tartani magát a Haladás, de már csak az ötödik szettlabdáig bírta (25-20).

A döntő, rövidített játszmában már nem tudtak nagy ellenállást tanúsítani a szombathelyiek, érvényesítette nagyobb játékerejét a Békéscsaba (15-7).

A Haladás több mint kétórás csatára kényszerítette jóval esélyesebb riválisát, a két játszma megnyerésével még – egy – pontot is szerzett.

Leiszt Máté: – Nincs hiányérzetem, gratulálok a csapatomnak, a lányok a szívüket is kitették a pályára. Amíg el nem fáradtunk – fejben és fizikálisan is -, nagyon magas szinten röplabdáztunk. A rájátszásra készülve egyre jobb formában vagyunk.