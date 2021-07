Anglia ott lesz az Eb-döntőben – Hegedüs Péter érdekes meglátásait osztotta meg lapunkkal

A Haladás legendás kapusa, Hegedüs Péter is figyelemmel követi a labdarúgó-Európa-bajnokságot – érdekes meglátásait osztotta meg lapunkkal.

Hegedüs Péter 1975-ben Kaposváron mutatkozott be az NB I.-ben, 1977 és 1989 között pedig a Haladás kapuját védte. Összesen 269 NB I.-es mérkőzésen lépett pályára, ebből 243 alkalommal zöld-fehér mezben. A 80-as években többször is meghívót kapott a Mezey-féle magyar válogatottba – igaz, pályára nem lépett a nemzeti csapatban.

Tagja volt annak a Haladásnak, amely 1983-ban Indiában megnyerte a Nehru Kupát. Több rekordot is tart a zöld-fehér klub történelmében: ő az egyetlen Haladás-játékos, aki valaha 10-es osztályzatot kapott a sportnapilaptól, valamint csúcstartó abban is, hogy 135, egymást követő NB I.-es találkozón szerepelt a Haladásban, ráadásul az összes meccset végigvédte. A 67 éves sportember ma is aktív, kapus­edzőként dolgozik.

– Természetesen figyelemmel követen az Eb-t, elvétve hagytam ki meccset – jelezte Hegedüs Péter. – A magyar válogatotton meglepődtem – bevallom, nem erre számítottam. Marco Rossi jól összerakta a csapatát, szervezetten futballozott, remekül védekezett. Nem vallott szégyent a válogatott, kihozta magából a maximumot. Ám én nem vagyok olyan hurráhangulatban, mint az ország. A futballt ugyanis gólra játsszák, amiben mi nem vagyunk jók: védekezünk keményen, elrontjuk az ellenfél futballját, de az előrejátékunk esetleges.

Rendben van, a portugálok, a franciák, a németek ellen nem nekünk kellett győzelemre játszani – így tulajdonképpen mindháromszor tét nélkül, felszabadultan léphettünk pályára. Ennek megfelelően az igazi erőfelmérő majd ősszel vár a csapatra, amikor folytatódnak a világbajnoki selejtezők – azokon a meccseken már lesz tét, győzelemre kell játszani, gólokat kell rúgni. A csoportunkat pedig túlzás volt halálcsoportnak nevezni, hiszen a csoportkör után mind a három riválisunk búcsúzott az Eb-től.

– Nálam szakmai ártalom, hogy kapusszemmel is nézem a Eb-t – árulta el Hegedüs Péter. – A dán Schmeichel, a svájci Sommer, a német Neuer ismét magas szinten véd – igaz, utóbbi azért Schäfer góljánál hibázott. A szlovák Dúbravka az évszázad potyáját hozta össze Spanyolország ellen – középszintű kapusnak is nehezen mondanám. Örülök, hogy az ukránok Buscsan személyében végre találtak egy jó kapust, aki sokat hozott a konyhára – mert az előző kapusuk, Pjatov egy félreértés volt. Az angol Pickford óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, ma már méltónak érzem a válogatott mezére. Bár tudom, hogy az ország nagy része szimpatizál Gulácsival, nálam vegyes a megítélése. Persze nem védhet valaki véletlenül hosszú éveken keresztül a Bundesligában, de én mégsem tartom stabil kapusnak – benne van a hiba, s nincs benne a bravúr. Az Izland elleni pótselejtezőn a társak még kijavították a bakiját, a németek elleni hibája – amit az első bekapott gólnál elkövetett – viszont már kiesést ért.

– Az Eb-t megelőzően négy favoritom volt, az olaszokat, a franciákat, a belgákat és az angolokat tartottam esélyesnek a végső győzelemre – folytatta Hegedüs Péter. – A franciák már kiestek. Az olaszok és a belgák egymással játszanak a negyeddöntőben, aki ott nyer, az döntős lesz. Anglia könnyű ágra került, szintén ott lehet a fináléban. Vagyis nem tippeltem rosszul. Egyébként az a meglátásom, hogy az idei Eb színvonalában gyengébb, mint a 2016-os volt. Eredetileg 2020-ben lett volna a torna, a vírus miatt elcsúszott 2021-re. Úgy tűnik, mintha több csapatnál nem sikerült volna a formaidőzítés. Erre a legjobb példa Franciaország. Több nagy csapat is kifacsart állapotban érkezett az Eb-re, ezért is születhetett több meglepő eredmény. Számomra Csehország futballja a pozitív meglepetés: velünk ellentétben nemcsak védekezni tudnak, hanem támadni is, bátran játszanak, a magasabban jegyzett rivális ellen is győzelemre törnek. Szerintem a folytatásban már nem lesznek meglepetések, az esélyesebb csapatok nyerik a párharcokat.