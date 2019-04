Aranyak mezei futásban – Diákolimpiai bajnok a Béri Balogh és a Gothard II. korcsoportos csapata

Két csapataranyat és két egyéni bronz­érmet szereztek a Vas megyei fiatalok az atlétikai diákolimpia mezei futó országos döntőjében.

A már jól bevált gödöllői reptér volt ismét a helyszíne a mezeifutó-diákolimpia országos döntőjének. Az előcsatározásokon – városi, megyei döntőkben – mintegy 30 ezren vettek részt országszerte, a fináléban csaknem 2 ezren állhattak rajthoz az öt – II–VI. – korcsoportban. A legkisebbeknél, a II. korcsoportban két Vas megyei csapatarany is született. A lányok versenyét 40 csapat közül a kőszegi Béri Balogh Ádám Általános Iskola – Pápai Nerina, Kullai Petra, Szabó Tamara, Gérnyi Zoé, Piros-Wurst Amira – összetételű együttese hatalmas meglepetésre megnyerte. Pápai Nerina teljesítménye pedig egyéni bronzot is ért.

– Fantasztikusan futottak a lányok, Nerina vezére volt a csapatnak, de mindenki a maximumot nyújtotta. Ez a siker komoly munka gyümölcse, nagyon kemény felkészülésen át vezetett az út Gödöllőre. Éreztem, hogy egységes és tehetséges a csapatunk, de az aranyérem hatalmas meglepetés – értékelt a csapat egyik felkészítő testnevelője, Szalay Miklós.

A Gothard Jenő Általános Iskola fiúegyüttese – Somfalvi Barna, Söptei Bálint, Nagy Dénes, Szakály Zétény, Halmosi Roland – sem talált legyőzőre a 35 csapatos mezőnyben.

– Természetesen van előzménye az aranynak. A testnevelésórákon sokat futunk, a gyerekeket rendszeresen versenyeztetjük. A csapatba azok kerülnek be, akik akarják is a sikert, és mindent megtesznek érte – mondta Kelemen Tibor, a gothardosok felkészítő testnevelője. – A városi és a megyei döntőn is kiderült, hogy nagyon jó képességű a csapatunk, és ezt az országoson is bizonyították a fiúk.

A IV. korcsoportos lányoknál a Szombathelyi Sportiskola színeiben is országos érmeket szerző Iker Natália ezúttal iskolájának, a Béri Baloghnak hozott dicsőséget bronzérmével.

A jobb Vas megyei eredmények. II. korcsoport, fiú. Csapat: 1. Gothard (Somfalvi Barna, Söptei Bálint, Nagy Dénes, Szakály Zétény, Halmosi Roland) 231 helyezési szám, 8. Zrínyi (Derdák Ákos, Tóth Erik, Szakály Bálint, Horváth Csanád, Horváth Dániel) 316. Lány, csapat: 1. Béri Balogh, Kőszeg (Pápai Nerina, Kullai Petra, Szabó Tamara, Gérnyi Zoé, Piros-Wurst Amira) 107, 7. Zrínyi (Bozsodi Eszter, Derdák Sára, Proksza Zsófia, Halász Tímea, Németh Hajnalka) 274. Egyéni: 3. Pápai Nerina (Zrínyi), 16. Kullai Petra (Béri Balogh), 19. Horváth Anna (Árpád-házi, Kőszeg). III. kcs., fiú. Csapat: 4. Árpád-házi (Medvegy András, Laki Barnabás, Hóbor Lehel, Marton Lázár, Kiss Gábor) 247. Lány, csapat: 8. Bolyai (Kulcsár Amira, Kaposi Fanni, Janzsó Lili, Sákovics Janka, Csejtei Emília) 347, 9. Zrínyi (Juhász-Tóth Eszter, Czenki Lara, Horváth Emma Sára, Vinkó Hédi, Kovács Sára) 352. IV. kcs., fiú. Egyéni: 11. Biácsi Milán (Bolyai). Lány, csapat: 6. Béri Balogh (Iker Natália, Ecker Nikolett, Róka Bora, Tancsics Kata, Ilon Marcella) 275. Egyéni: 3. Iker Natália (Béri Balogh). V. kcs., lány. Csapat: 10. Jurisich, Kőszeg (Medvegy Nóra, Hajas Martina, Benedikti Anna, Ambrus Angelika, Adorján Kira) 276. VI. kcs., fiú: 16. Bognár Zoltán (Gépipari).