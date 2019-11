Aranyat, ezüstöket és kvótákat hozott Dubajból Ekler Luca

A magyar csapat legeredményesebb versenyzője a szombathelyi Ekler Luca volt a dubaji paraatlétikai világbajnokságon: távolugrásban aranyat, 100 és 200 méteres síkfutásban ezüstérmet szerzett. Előbbi két számban kvalifikálta magát a jövő évi, tokiói paralimpiára is.

A tíznapos dubaji tartózkodása után jelenlegi „munkahelyére”, a Testnevelési Egyetemre vezetett Ekler Luca útja, de ahogy tehette – az elmúlt hétvégén – utazott haza a családjához, hogy ők is megölelgethessék, ünnepelhessék újdonsült világbajnokukat. Szombaton délelőtt már az Aranyhíd oktatási intézményben találtuk, a cserkészek hagyományos – sérült és fogyatékkal élőket vendégül látó – jótékonysági Kelemen napján, ahol segítőként működött közre.

– Amióta Szombathelyre költözünk, úgy öt-hat éves korom óta tagja vagyok a cserkészek közösségének. Most már más a szerepkör, mert ahogy felnövünk, egyre jobban kivesszük mi is a részünket a programokból, átvesszük az előttünk dolgozók helyét – mondta a 21 esztendős Luca, aki aztán szívesen felidézte velünk a sikerekben gazdag vb-napokat. A távolugrásban aranyat érő 5,31 méteres, új világbajnoki csúcsot is jelentő eredményt, a 100 és 200 méteres síkfutásban új egyéni csúcsokkal – 12,89, illetve 26,61 másodperccel – megszerzett ezüstöket. És a különleges vb-helyszínt, Dubajt.

– Soha nem voltam még ilyen meleg égövi országban, sőt, először hagytam el Európát. Teljesen más a kultúra, az ország, a város is különleges volt, az emberek viszont nagyon segítőkészek, nyitottak. Az itthoniak távolságtartóbbak. Ami a világbajnokságot illeti, minden álmom teljesült, azt hiszem, felül is múltam őket. Távolugrásban a győzelemért, az aranyéremért mentem, de 100 és 200 méteren sikerült jól meglepnem magam. Főként utóbbi távon, ott a ranglista alapján a negyedik hely volt a reális. Ilyen jó futásra nem számítottam, főként, hogy két versennyel a hátam mögött kicsit már fáradt voltam. De minden nagyon jól sikerült. Az itthoni felkészülés alatt nem nagyon tudtuk, hogy majd mire számíthatunk, milyen lesz a hidegből érkezve melegben versenyezni, nem volt semmi probléma. Igaz, a kora délutáni órákban tűző nap, párás 30–32 fokos meleg volt, viszont este nagyon hamar, már fél hat körül lement a nap, sötét is lett, inkább már fel kellett öltözni. A 26–27 fokos hőmérséklet pedig ideális a versenyhez. Csak a nagyon erős szél volt zavaró. Főként a távolugrásnál, mert ott végig ellenszélben versenyeztünk. Szerintem hoztam, amit tudtam, de azért kíváncsi lettem volna, hogy ideálisabb viszonyok között mire lettem volna képest. Persze a 100 és 200 méteren elért egyéni csúcsok is jelzik, hogy nagyon jól sikerült a felkészülés.

Luca felkészülését, mióta a Testnevelési Egyetem hallgatója, Szalma László irányítja, aki távolugrásban fedett pályán két Európa-bajnoki címet is szerzett.

– Már harmadik éve dolgozunk együtt, nagyon jól kiegészítjük egymást, folyamatos a kommunikáció közöttünk, mindig figyel arra, hogy rám szabja az edzéstervet. A sportolás mellett egyetemre járok, és ő tudja, hogy az nekem ugyanúgy fontos. Ebben az évben fogok végezni az alapképzéssel, sport- és rekreációszervező szakon tanulok. Nem szeretnék a felkészülés miatt halasztani, azt gondolom, hogy meg tudom csinálni mindkettőt párhuzamosan. Hamarosan kezdődnek a téli vizsgáim. És egy nagyon rövid pihenő után becsatlakozom az alapozó edzésekbe.

Nagy vonalakban kialakult már a felkészülési időszak versenyprogramja is. A rövid fedett idényben a paraatlétikai országos bajnokság lesz a legfontosabb erőpróba, a nyári szezonban két világkupaverseny, júniusban pedig egy Európa-bajnokság – és ott remélhetőleg címvédés – vár a távolugrásban amúgy világcsúcstartó (5,51 méter) Ekler Lucára. Az augusztus 25-én kezdődő tokiói paralimpiára pedig egy-két, az épek naptárából választott versennyel hangolnak.

Mert az már most, Dubajban eldőlt, hogy Luca indulhat a tokiói paralimpián, Lorencz Péter (1984) után ő lehet a második Vas megyei paralimpikon.

– Én távolugrásban és 100 méteren indulhatok majd, 200-on nem, mert az nem paralimpiai szám. A vb volt az első kvalifikációs verseny, ahonnan minden számban az 1–4. helyezettek szereztek indulási jogot Tokióra. Hozzájuk a jövő áprilisig tartó kvalifikációs időszak világranglistájáról még négy-négy versenyző csatlakozhat. A nyolcas mezőnyök pedig még szabadkártyásokkal bővülhetnek; reménykedünk, hogy a magyar csapat is kap még néhány kvótát, mert a Biacsi lányokon kívül – akik 1500 méteren a vb-harmadik, illetve negyedik helyezéssel kvalifikálták magukat – vannak még olyanok, akiknek jó eredményük van.