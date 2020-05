Asztalok helyett az online térben a vasi snapszerosok

Nagyszerű eredményeket értek el az elmúlt időszakban a vasi snapszerosok az online versenyeken.

A világ legtöbb bajnokságában kényszerszünetet iktatott be a koronavírus az elmúlt hónapokban. Szerencsés kivétel a kártya – mindenekelőtt a Vas megyében is oly népszerű snapszer. Az egészségügyi veszélyhelyzet egy pillanat alatt átalakította a sportágat, a versenyzők a kártyaasztaloktól átültek a számítógépek, laptopok elé, tabletet, telefont ragadtak – és egy több mint 600 ezer játékost számláló online „versenypályán” találták magukat.

Napi, heti és havi versenyeken lehet a trófeákért, értékes ranglistapontokért csatázni, sok ezer vetélytárs ellen a világ minden részéről. A kártyások először csak kényszerből, majd egyre nagyobb kedvvel és intenzitással léptek a virtuális térbe. A különböző nemzetközi versenysorozatokban sok a magyar résztvevő, köztük szép számmal található Vas megyei kártyás is. A versenydokumentációk arról tanúskodnak, hogy a vasi spnaszerosok az élmezőnybe tartoznak.

A kőszegi Táncsics Péter (a fővárosi Bóta Attilával egyetemben) is nyert már heti bajnokságot. Ráadásul előbbi az áprilisi havi versenyt harmadik helyen zárta, így egy korábbi ezüstérmével és sok ezer megnyert meccsével a világranglista második helyéig küzdötte fel magát. A korábbi magyar bajnok, a szombathelyi Földvárszki István kiváló átlaggal, magas pontszámmal igyekszik a szűk élmezőnybe – neje, Zsuzsa is feliratkozott a ranglistára. A szombathelyi Soronics Gáborné egy top 10-es eredménnyel büszkélkedhet.

– Néhány hónap távlatából nagy élményekről és szép sikerekről számolhatok be – hallottuk Táncsics Pétertől, a kőszegi székhellyel működő Magyar Snapszer Szövetség vezetőjétől. – Először is rengeteg új versenyzőt ismertünk meg, eltűntek az időbeli és térbeli korlátok, egyszerre több ezer versenyző méri össze a tudását számos országból nap mint nap. A kiváló magyar eredmények után sok nemzetközi meghívást kaptak a versenyzők. Ráadásul ezek az eredmények talán jó ajánlólevelet jelentenek a magyar világbajnoki pályázathoz. De ettől függetlenül is szeretnénk már klasszikus módon, szemtől szemben kártyázni, és a hagyományos versenyeinket megrendezni – de amíg a körülmények ezt nem engedik, maradunk az online versenypályán.