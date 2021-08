Átadná, átvenné a stafétát – Ferencz Csaba a rutint képviseli, Takács Kristóf az ifjúkori lendületet

Ferencz Csaba és Takács Kristóf. Előbbi az Egis Körmend NB I.-es kosárlabdacsapatának kapitánya, utóbbi fiatal reménység, akinek idővel át kell vennie a stafétát. Mindketten nagy elánnal készülnek a következő szezonra. Bizakodóak, Csabiból a rutin beszél, Kristóf­ból az ifjúkori lendület.

A Városi Sportcsarnok előterében ülünk le beszélgetni. Ott, ahol körmendi csapatképekkel van kitapétázva a fal. A fotók a múltat idézik, a régi dicsőségeket. Ferencz Csaba húsz éve minden csapatfotón rajta van, így múlt is, jelen is, és még egy darabig jövő is. Azt mondja, hogy a soron következő szezonon túl még kettőt valószínűleg bevállal. Ezt csak sérülés akadályozhatja meg, vagy az, ha a teste jelez, hogy már nem bírja.

A körmendi csapatkapitány hagyja, hogy Kristóf beszéljen először. De előtte még készül pár közös fotó, és közben kiderül, hogy a fiatal túlnőtte egy-két centivel az öreget a nyár folyamán.

– Júliusban négy hetet voltam az U20-as válogatottal Sopronban, így a nyaram jó része is kosárlabdával telt. Mivel tényleg alig volt pár szabad napom, nem kellett elkezdenem az utánpótláscsapattal a felkészülést augusztus elején, csak most, a felnőttekkel. Nehéz bármit is jósolni az előttünk álló idényt illetően, de én azt mondom, hogy az első nyolcba kerülés realitás, és inkább pozitívan csalódjunk – jegyzi meg Takács Kristóf, majd gyorsan hozzáteszi: meglátása szerint kiugró teljesítményre lehet képes a nagy rivális Falco KC és a Debrecen, de nyilván saját csapatában is a végletekig hisz.

Ferencz Csaba Japánban volt a nemzeti csapattal, ahol nem sikerült meccset nyerniük, de legalább gyakorolhatták azokat a játékelemeket, amelyeket majd bevetnek a jövő évi Európa-bajnokságon.

– Tíz napig be voltunk zárva egy szállodai szobába, őr állt az ajtó előtt, gyakorlatilag nem mehettünk sehova. Ez nem volt kellemes, de azt hiszem, a válogatott mérkőzések a hasznunkra válnak. Inkább a gyakorláson, mintsem az eredményeken volt a hangsúly – fogalmaz a körmendi csapatkapitány.

A Körmend rangidős játékosa nagyon bízik abban, hogy nem kell megint zárt kapuk mögött játszaniuk, mert az komoly pszichés teher volt mindenkinek.

Csaba is az első nyolcba várja csapatát, emellett elszántságot remél társai részéről, hiszen a szurkolók és a támogatók is megérdemlik.

És hogy mi lehet a jó tanács Ferencz Csaba részéről Takács Kristófnak?

– Elsősorban az, hogy ha van egy-két jó meccse, ne bízza el magát, tartsa kordában az érzelmeit. Tény, hogy Kristóf tehetséges játékos, de mindennap azon kell lennie, hogy jobb és jobb legyen. Alázat kell, kitartás és akarat, enélkül nem lehet meghatározó játékossá előlépni. Remélem, hogy idővel átadhatom neki a stafétát, de ehhez sokat kell dolgoznia.

Kristóf bevallja, azért választotta a kosárlabdát tíz éve, mert „Fepu” volt a példaképe.

– Mindig olyan szerettem volna lenni, mint ő, rengeteget tanultam tőle, amit csak köszönni tudok neki.

– Nem túl jó a sorsolás, és azt is tudjuk, hogy van előttünk pár csapat sokkal komolyabb büdzsével, de ezzel nem foglalkozunk, mi a legjobb eredményre törekszünk. Közel a bajnoki nyitány, az emberből kezd előjönni az izgalom és az adrenalin – zárja a beszélgetést a körmendi kapitány.