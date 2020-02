Ausztriában folytatja pályafutását Halmosi Péter

Az osztrák Landesligában szereplő Markt Allhauban futballozik nyárig a Haladás labdarúgócsapatának volt csapatkapitánya, Halmosi Péter.

Halmosi Péter kontraktusa tavaly június 30-én lejárt a zöld-fehéreknél és mivel nem hosszabbították meg szerődését, a középpályás idén januárban bejelentette, felhagy a profi futballal. A 41. évében járó korábbi 35-szörös válogatott futballista azonban akkor már jelezte, alsóbb osztályban szívesen játszana tovább. Nos, Halmosi három hete aláírt az osztrák negyedosztálynak megfelelő Landesligában szereplő, narancssárga-feketében pompázó UFC Markt Allhau együtteséhez. A település mintegy ötven percre fekszik Szombathelytől.

– Miután megjelent az újságokban, hogy abbahagyom a profi focit, rengeteg magyar megyei I-es és osztrák csapat megkeresett – mondta Halmosi Péter. – Végül a nyárig, azaz a bajnokság végéig az osztrák Landesligában szereplő Markt Allhau-hoz írtam alá. Újdonsült csapatom jelenleg a kiesés ellen küzd, de csupán egy pontra van a bentmaradó helytől. Egy magyar csapattársam van, de három horvát és egy szlovák futballista is erősíti a csapatot. Heti három edzésre és a meccsekre járok ki. Csapattársaim tudják ki vagyok, az osztrák újságok is nagy terjedelemben foglalkoztak az átigazolásommal. Fiatal az együttesünk, a gárda nagy része 24-25 éves. Már három edzőmeccset játszottam, voltam védekező középpályás, bal oldali középpályás és szerepeltem az ék mögött is. Habár játékban korábban sokat kihagytam, fizikálisan nincs gondom –szeptember végéig edzésben voltam – és szerintem legkésőbb egy hónap múlva minden téren utolérem magam. A bajnokság március 6-án kezdődik, nyilván az a célunk, hogy bentmaradjunk a bajnokságban, amiben fontos szerep jut nekem is.