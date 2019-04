Ausztriában gyűrték az emberes súlyokat a körmendi fekvenyomók

Szép nemzetközi eredményekkel kezdték az idei versenyszezont a körmendi fekvenyomók – Vass László tanítványai.

Az osztrák Bruck an der Leitha városa adott otthont az Austrian National & International Cup 2019-WUAP-NVK Austria elnevezésű nemzetközi versenynek. A népes mezőnyben ott voltak a körmendi fekvenyomók is. A 17 éves Király Patrik elő versenyén ifjúsági korosztályban, a 82,5 kg-os súlycsoportban 95 kg-ot teljesített. A lámpaláz miatt első két fogását elrontotta, az egyéni csúcsától pedig 10 kilóval elmaradt – de így is aranyérmet szerzett. A 22 éves Laki Benjámin junior korosztályban, 75 kg-ban feküdt padra.

Első fogásra 135, második 140, harmadikra 145 kg-ot nyomott ki, szintén arannyal tért haza. A 23 éves Móricz Benjamin a felnőttek között, a 90 kilós súlycsoportban elsőre magabiztosan teljesítette a 180 kilót, majd a 190-et, a harmadik, 195 kg-os gyakorlata viszont nem sikerült. De a 190 kg is elégnek bizonyult az elsőséghez. A srácokat felkészítő Vass László is nekifeszült a súlyoknak: a 140 kg-os súlycsoportban, master IV. korosztályban (55–59 év) egy 185 és egy 195 kilós gyakorlat után 200 kg-ot nyomott – ő is diadalmaskodott.

A Gencsapátiból érkezett 32 esztendős Tóth Árpád (Öntöde Sportcentrum) open kategóriában, 100 kilós súlycsoportban, felhúzásban nevezett. Mészáros Tibor tanítványa 220, 245, majd 250 kilót teljesített, a dobogó legfelső fokára állhatott fel.