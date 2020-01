Ausztriai ezüst és MK-siker

Győzelemmel kezdte a magyar kupát, az ausztriai nemzetközi tornán pedig második lett a Répcelaki SE férfitekecsapata.

Mozgalmas hétvégéje volt a Répcelaki SE tekecsapatának, igaz, nem minden játékosának, hiszen mindkét hét végi szereplés alkalmával csak négy-négy tekésnek kellett csatasorba állnia. Kisebb sérülése miatt nem lépett pályára az ötszörös világbajnok Kakuk Levente.

A szuperligás répcelakiak csak a második fordulóban, a nyolcaddöntőben kapcsolódtak be a magyar kupába. A Herendi VTK II. számú gárdáját kapták ellenfélül. A párharc első találkozóját szombaton az NB I.-es – másodosztályú – Herend otthonában rendezték. A Répcelak érvényesítette a papírformát, 6:0-ra nyert. A legeredményesebb játékosa a 610 fáig jutó Molnár Pál volt. Három szettpontja miatt még az ellenfelénél kevesebbet ütő Vörös Milán is szerzett csapatpontot. A nyolc közé jutás már biztosnak tűnik, de még a visszavágót is le kell játszani (január 26-án Répcelakon).

Herendi VTK–Répcelaki SE 0:6 (2193-2316). – Herend, férfiteke-magyarkupa, nyolcaddöntő, első mérkőzés.

Herend: Kis Á./Eilinger 524, Ender 558, Kis D. 577, Hegyi 534.

Répcelak: Horváth Z. 579, Molnár P. 610, Vörös 564, Móricz 563. Edző: Kiss Zsolt.

Vasárnap a wienerneustadti Három Királyok (Drei Königs) elnevezésű nemzetközi tornán szerepeltek – az egyik nagy magyar riválissal, a Zalaegerszegi TK-val együtt – a répcelakiak. A nehéz pályán mindkét csapat felülmúlta a régi pályacsúcsot. Végül Boanta Claudiu kiemelkedő teljesítményével az egerszegiek nyerték a tornát, Kiss Zsolt együttese a második helyen végzett 2328 fával. A répce­laki csapatban Móricz Zoltán 598, Horváth Zoltán 584, Pintér Károly 577, Molnár Pál 569 fával fejezte be a versenyt. Móricz az egyéni versenyben harmadikként zárt.

Közben – már pénteken – megkezdődött Szegeden a hagyományos BB Mentor-kupa WNBA-NBC nemzetközi A kategóriás egyéni férfiteke-világranglistaverseny. Ezen is érdekeltek lesznek a répcelakiak, pénteken, illetve szombaton lépnek pályára.

Mindez a tavaszi szezonra való felkészülés jegyében, hiszen január 18-án a visszavágókkal folytatódik az első osztályú szuperligás teke-csapatbajnokság.