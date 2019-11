Az Alba is elbukott Körmenden

Telt ház előtt, rangadóhoz méltó, kiváló hangulatú mérkőzésen tizennégy ponttal nyert az Egis Körmend az Alba Fehérvár ellen a bajnokság 8. fordulójában.

Egis Körmend – Alba Fehérvár 94-80 (30-19, 21-18, 20-22, 23-21)

Körmend, 2000 néző, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kapitány F., dr. Mészáros B., Farkas G.

Körmend: TURNER 22/3, Takács-, Edwards 3, Durázi 13/3, TAYLOR 17. Csere: Varnado 12/6, Ferencz 10/6, KASTRATI 13/3, Németh Á. 4, Filipovic-, Oroszi- Vezetőedző: Matthias Zollner.

Fehérvár: LJUBICIC 18/3, GOVENS 17/9, Guyton 13/9, Cupkovic 7, Molnár 4 Csere: McDuffie 13, Csorvási 3, Lukács 2, Keller 3/3, Takács Ma.- Vezetőedző: Jesus Ramirez

Az eredmény alakulása: 3. perc: 5-5. 8. perc: 22-13. 13. perc: 41-21. 17. perc: 45-25. 23. perc: 55-44. 29. perc: 65-55. 33. perc: 75-59. 37. perc: 83-71.

Kipontozódott: Varnado (37.)

A mérkőzés előtt köszöntötték Halász Bencét, Vas megye egyik sportkiválóságát, aki kalapácsvetésben szertett Európa-bajnoki és világbajnoki bronzérmet. A szombathelyi atléta végezte el a feldobást is. Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya is az ünnepeltek között volt: Fepu az elmúlt fordulóban, Kecskeméten játszotta hatszázadik bajnoki mérkőzését a felnőtt csapatban.

Turner triplája nyitotta a rangadót, de nem kellett sokáig várni a vendég válaszára, Guyton is betalált távolról. A negyed közepéig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Többször nem értették meg egymást a körmendi játéksok, ez hibákat eredményezett. A házigazda rossz passzokkal, eladott labdákkal segítette ellenfelét. Taylor parádézott több ízben a palánk alatt, extra zsákolásai feledtették a körmendi botlásokat. A negyed közepére – ha nem is túl magabiztosan -, de vezetett a Körmend (17-10). Govens szabálytalanul szerelte Kastratit, ezután a koszovói percei jöttek, büntetőivel és mezőnykosaraival előbb tíz pontra növelte előnyét a piros-fekete alakulat, majd azon is túllépett. Az etap végére harminc pontig jutott a Körmend, az Alba nem érte el a húszat (30-19).

A második negyedet is a Körmend kezdte jobban, a 13. percre a körmendi kapitány hárompontosával húszra hízott a hazai előny (41-21). Turner kényelmesen galoppozhatott a gyűrű alá a fehérvári magasemberek között. Húsz pont közeli előnyéből nem engedett a házigazda (43-25). A fehérváriak csak nagy ritkán szenvedtek össze egy-egy kosarat. Guyton fújt riadót a negyed hajrájában, triplájával közelebb ért ellenfeléhez az Alba (45-21). A félidőhöz közelítve rohamokat indított Jesus Ramirez együttese, több-kevesebb sikerrel. A zárszó egy briliáns megoldás volt Taylortól, az amerikai pontjaival átgördült félszázon a Körmend (51-36).

Govens mutatott nagy aktivitást a második félidő elején, a 23. percre tízen belülre került az Alba (55-46). Parázs hangulat uralta a nézőteret és a pályát is, a játékosok csúsztak-másztak minden labdáért. Aprította a hazait a vendég, ezt nem hagyta szó nélkül a körmendi publikum. Govens továbbra is jól élt a meccsben, karöltve McDuffie-val több akciót fejezett be kosárral. A negyed végére megmaradt a körmendi előny, de nem lehetett nyugodt a házigazda (71-59), mert ezt a játékrészt hozta az Alba.

Az utolsó felvonás eleje kiegyenlített játékot hozott. Hibázott mindkét fél, többször indokolatlanul is elszórták a labdákat a semmibe a csapatok. Tízpontos előnyét tartotta a Körmend (81-71). Varnado esés közben elengedett sikeres triplája – megtoldva egy büntetővel – sokat ért a hazaiaknak, eldőlni látszott a találkozó a 37. percben (87-73). Hiába kapaszkodott a legvégéig az Alba, az utolsó percekben a házigazda már nem engedte ki kezéből a győzelmet, ezzel továbbra is hibátlan a bajnokságban hazai pályán.