Az Albával ikszelt a nagyot küzdő, jól játszó SZKKA

Az NB I-es női kézilabda-bajnokság negyedik fordulójában játszotta le első hazai meccsét a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia. Az újonc nagyot küzdött, és ikszelt a vendég Alba Fehérvárral.

A Vas megyei sportbarátok 44 év után láthattak ismét NB I-es női kézilabda-mérkőzést Szombathelyen – ennek megfelelően a házigazda megadta a módját a találkozónak. A meccs előtt köszöntötték a 44 évvel ezelőtt élvonalban játszó szombathelyi női kézicsapat tagjait, felvonult a Savaria Legio, profira sikeredett a játékosok bemutatása is.

Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Alba Fehérvár KC 29-29 (15-14). – Szombathely, 1500 néző, NB I-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Bócz, Wiedemann.

SZKKA: Tomasevic – Jovetic 4, VIRÁG 4, Mayer Sz., Pődör R. 2, BANDELIER 7(1), Csire 1. Csere: Gadányi (kapus), MITROVIC 5, Majer M., Horváth P. 3, Szendrei, HORILSKA 3. Edző: Marosán György.

Alba: ANTIGGRE – Zazai 1, Piller, WALFISCH 8(1), Boldizsár, MENDY 4(1), Pelczéder 1. Csere: Mistina (kapus), Dubán 3, Töpfner 3, Moutsogianni, Szarka 2, RÓZSÁS 7. Edző: Deli Rita.

Kiállítások: 6, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 4/1, ill. 5/2.

Virág Noémi szerezte a találkozó első gólját – egyben az SZKKA első NB I-es hazai találatát. A 3. percben már 3-0-ra vezetett a motivált házigazda. A szombathelyiek gyors támadásokat vezettek, jól használták ki a helyzeteiket (8. perc: 6-3). Aztán megérkezett a meccsbe a vendég is, kezdte faragni a hátrányát – eladott labdák után, leindításokból talált be. Mintha néha elvitte volna a hév a szombathelyieket. Bandelier húzta a csapat szekerét ekkor. A magára találó Fehérvár viszont egyenlített (14. perc: 8-8). Váltott gólokkal folytatódott a mérkőzés. Aztán az Alba kezdte átvenni az irányítást, gyorsabban, pontosabban kézilabdázott. Kénytelen volt időt kérni a hazai kispad (19. perc: 10-12). A folytatásban szigorúbb védekezéssel rukkolt elő az SZKKA. Sőt, Mitrovic harmadik góljával ismét átvette a vezetést. A vasiak 15-14-es előnyük birtokában, vastaps közepette vonulhattak szünetre.

Erős tempóban kezdték a második félidőt a felek. Bírta a rohanást a házigazda (35. perc: 17-16). A folytatásban már váltot vezetést láthattak a szurkolók – nem bírtak egymással a felek. Keményedett a csata, parázs párharcokba mentek bele a játékosok. De jól muzsikált a szombathelyi gépezet, többnyire előnyben volt a házigazda. Virág lőtt látványos gólokat kiélezett pillanatokban (46. perc: 24-22). Múltak a percek, és nem sikerült döntésre vinni a meccset (55. perc: 29-28) – a hajrában az SZKKA két hetest is kihagyott. 29-29-nél a Szombathely vezethette az utolsó támadást, de nem tudta gólra váltani – az időn túli szabaddobás is kimaradt.

Marosán György: – Most még fáj a döntetlen, olyan közel volt a győzelem – de lehet, hogy holnap reggel már örülni fogok. Úgy tűnik, többet kell gyakorolnunk a heteseket – és többet kel dolgoznunk, ha azt akarjuk, hogy a szerencse is mellénk málljon. Ugyanakkor az Alba jó csapat, értékes ez a pont. Büszke vagyok a csapatomra, és annak is örülök, hogy a fiataljaink is komoly szerepet játszottak a mérkőzésen. Köszönöm a szurkolók támogatását!

Deli Rita: – A játék képe alapján összességében igazságos a döntetlen – aminek én nem nagyon örülök. Hullámzóan játszottunk, főleg védekezésben akadtak gondjaink. A második félidő közepén volt egy szakasza a mérkőzésnek, amikor úgy éreztem, hogy fizikailag meg tudjuk törni a házigazdát, ám nem sikerült. Rutinos játékosok alkotják az SZKKA magját, sok csapa meg fog szenvedni Szombathelyen.