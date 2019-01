Az Alpok–Adria Kupa elődöntőjében a Körmend

Simán nyert az Egis Körmend az USK Praha ellen az Alpok–Adria Kupa negyeddöntőjének visszavágóján. A piros-feketék szinte megsemmisítették a cseh együttest, ezzel már ott vannak a nemzetközi sorozat elődöntőjében.

Az Alpok–Adria Kupa negyeddöntőjének első mérkőzését múlt héten rendezték Prágában, ahol kikapott az Egis Körmend nyolc ponttal (95-87). A körmendi visszavágón az elődöntőbe jutás volt a tét, ehhez a piros-feketéknek minimum kilenc ponttal kellett nyerniük hazai pályán.

A találkozó első kosarát Mares szerezte a triplavonal mellől, Hammonds meg a másik oldalon varrt be egy duplát. Látszott, hogy a csehek jól felszívták magukat a mérkőzésre, nagy lelkesedéssel kosaraztak, és a 4. percig vezettek is. Ekkor Price hárompontosával átvette a vezetést a Rába-parti alakulat (9-7), de csak néhány másodpercre, mert Appleby szinte azonnal egyenlített. Thames merészkedett a palánk alá a magasemberek gyűrűjében, és a kezek között ügyesen betalált.

A 7. percben cseh részről jó cserének bizonyult Krivanek, aki villámgyorsan besuhintott két triplát, ezzel ismét a cseh együttesnél volt az előny (13-17). Hammonds védekezésben komoly intenzitást mutatott, a kisszünetre közel voltak egymáshoz a felek, mindössze két ponttal vezetett a házigazda (20-18). A második etap elején Csorvási jutott újabb büntetőkhöz, aztán Thames szerzett egy duplát. De nem tudott megugrani a Körmend (24-21). Ezután komolyabb fokozatra kapcsolt a vasi együttes, most már Delas is komolyan vette a feladatát támadásban és védekezésben is.

Price hárompontosa elegánsan hullott a kosárba, már tízpontos előnyre tett szert a házigazda. Ferencz is belemelegedett a játékba, hárompontosa után duplát is szerzett a körmendi kapitány. Majd ismét Hammonds volt a főszereplő, két kosarával már 17 pontra hízott az MTE-előny. Nem kellett sokat várni arra sem, hogy a Körmend elérje a húszpontos lélektani határt (47-27), az eredményt még Vukosavljevic módosította a nagyszünetre egy kétpontossal (47-29).

A második félidő elején De­last kínálták meg jó labdákkal a társak, ezúttal kifogástalanul fejezte be akcióit a horvát center. Csorvási már kevésbé volt szerencsés, szinte minden labdája kifelé pattant, dühét nem is nagyon tudta palástolni a körmendi center. Ez belefért a Körmendnek, mert masszívan tartotta előnyét a záró játékrészre (67-40). Price lépett elő most főszereplőnek, az utolsó negyed első percében 30 pontra rúgott a hazai előny (70-40). A végjátékra iskolajátékot mutatott a Körmend, a prágaiaknál csak alig-alig esett egy-egy kosár. Price és Bradford mellé érkezett Lajsz is, majd Kiss, Balogh és Oroszi is lehetőséget kapott Matthias Zollnertől. A fiatalok is mutattak pár biztató akciót, újra a régi hangerővel zúgott a körmendi tábor. Magabiztosan nyertek a piros-feketék, ezzel az Alpok–Adria Kupa elődöntőjébe jutottak.