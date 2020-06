Az Alpokalja tájfutói feltalálták magukat

Az Alpokalja SK tájfutói a korábbi karantén után javában készülnek a nyári versenyekre.

A veszélyhelyzet után lassan, de biztosan beindul a tájfutó- és terepfutószezon. Az Alpok­alja SK tájfutói a szlovéniai verseny utáni karanténjukban is feltalálták magukat – most pedig már a normál ritmusban edzenek.

– Utoljára egy 12 fős csapattal március 11 és 15 között Szlovéniában versenyeztünk. A karantén a csapat eddigi legerősebb kohézióját hozta – mondta Juhász Júlia, az Alpokalja SK edzője, elnöke.

– Az edzésekkel nem álltunk le, valamennyien otthon készültünk, gyakoroltunk, úgy, ahogy tudtunk. Közös digitális edzésnaplóban követtük a futásokat, mellette minden hétre kitaláltunk valamilyen mókás közös kihívást, amibe hétről hétre több embert tudtunk bevonni, idővel a szülők, testvérek is csatlakoztak a játékhoz. Gyűjtöttük a közös kilométereket. Jó volt követni, hogy Norvégiában, Dániában, Franciaországban, de akár a szomszéd utcában lakó klubtársaink hogyan, mit edzenek – az edzések tervezésében a futóink minden segítséget megkaptak. Találtunk egy olyan telefonos alkalmazást is, mely segítségével virtuális pályákat lehet kijelölni, egy szerverre feltöltve megosztani, amelyeket aztán a valóságban lefutottunk – a vírushelyzet miatt egyénileg. Az alkalmazás lehetővé teszi az útvonalak összehasonlítását, elemzését, ez sokat segít a futóknak a gyengéik felismerésében és taktikai ismeretek elsajátításában. Szombathelyen elsősorban a Parkerdőben készítettünk ilyen pályákat, de terveztünk az ország különböző pontjain élő sportolóink számára is. A karantén elején döntenünk kellett, hogy ebben az időszakban meghosszabbítjuk az alapozást, vagy normál, az időszaknak megfelelő edzésmunkát végzünk – utóbbi mellett tettük le a voksunkat. Gyorsítunk, a technikánkat csiszoljuk. Figyelünk arra, hogy a járvány miatti egyéni tréningek után újraépítsük a közösséget, ezért minél többet edzünk együtt, tömegrajtos és váltó futásokkal készülünk. Sportolóink lelkesedése nem csökkent, legutóbb a cáki edzésünkön is gyakorláson például a vártnál is többen jöttünk össze – általában 15 az átlaglétszám. Sajnos a világversenyek elmaradnak, pedig Vincze Rebekának a sprint világbajnokságra, míg Ratinland Zsófiának az egyetemi világbajnokságra készülő válogatott keretébe volt jó esélye bekerülni. Idehaza lesznek események: június 27-én nem tájfutó, hanem terepfutó viadal Kercaszomor környékén, melyet mi rendezünk a Vasi Terepfutó Sorozat részeként. Június 26-ától 30-áig az Őrségben edzőtáborozunk. Július 24-én az Őrség Kupát rendezzük, ez lesz a járvány utáni első országos rangsoroló tájfutó-verseny. A versenyszezon novemberig tart majd.