Az asztal mellett is lezárta a szezont a Répcelak

Szombaton szabadtéri bankettel búcsúztatta a szezont – és távozó éljátékosát, Kakuk Leventét – a Répcelaki SE tekecsapata.

Sorozatban nyolcadszor is érmes lett volna a Répcelaki SE szuperligás tekecsapata, ha a koronavírus-járvány miatt idő előtt nem kellett volna félbeszakítani a bajnokságot. Mivel eredményt nem hirdettek, maradt az eddigi egy ezüst és hat bronz.

Családias környezetben, a Szarka Zoltán Sporttelep udvarán tartotta szezonzáró bankettjét a tekeszakosztály, amelyet megtisztelt jelenlétével Szabó József polgármester, Molnár Árpád, a klub társadalmi elnöke, valamint Németh Gábor ügyvezető is. Ez alkalommal búcsúztatták Kakuk Leventét. Az ötszörös világbajnok 2016-tól erősítette a répcelaki csapatot. Ősztől azonban másik csapatban, a szomszédvár Zalaegerszegi TK-ban folytatja.

Eljöttek és bemutatkoztak a répcelaki csapat új szerzeményei, a Ferencvárostól érkező Bíró Tibor, a Győrből igazolt Varga Tibor, valamint az ifjúsági korú, a Horváth TK-ban nevelkedett Simon Szabolcs. A banketten persze a következő szezonról is szó esett: az önkormányzat és helyi, illetve megyén kívüli támogatók jóvoltából összegyűlt annyi pénz, amennyivel biztosan teljesíthető a 2020/2021-es évad is – beleértve a harmadik számú európai tornát, az NBC Kupát is, amelyen a répcelaki csapat képviselheti Magyarországot.