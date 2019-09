Az AVUS jól védekezett, támadásban halvány volt

Az OB I-­es vízilabda-bajnokság 4. fordulójában az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sport­egyesület (AVUS) nyolc góllal kikapott az Egertől.

Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület–ZF Eger 6-14 (1-3, 1-3, 3-5, 1-3 ). – Szombathely, 150 néző, OB-I-es vízilabda-mérkőzés, vezette: Csizmadia, Kollár.

AVUS: KOVÁCS – Ekler B., Szabó B., Jovanovic 1, Szőke Sz. 1, Turnai, Marnitz. Csere: Polovic, Hajmási, Sági, IRMES 2, Sebestyén, EKLER ZS. 2. Edző: Matajsz Márk.

Eger: KARDOS – Rasovic 2, CSACSOVSZKY E. 2, Sánta, Decker, GYÁRFÁS 3, Baksa 1. Csere: Lukács, HOSNYÁNSZKY 2, Murisic 2, Magyar 1, Kürti 1, Sántavy. Edző: Dabrowski Norbert.

A hazaiaknál a center Takács János sérülés miatt nem szállhatott vízbe. Az első támadások mindkét oldalon kimaradtak, Kovács Barnabás kétszer is szépen védett, és a hazai blokkok is ültek. Sőt, három perc játékot követően Szőke Szabolcs góljával megszerezték a vezetést a vasiak. Ám hamarosan a pénteken kezdődő barcelonai Európa Kupára készülő egriek Csacsovszky góljával egyenlítettek, majd Hosnyánszky büntetőjével a vezetést is átvették (1-2). Aztán Irmes kapufát, a túloldalon viszont Gyárfás gólt lőtt (1-3). Az utolsó másodpercekben ismét a kapufát találták telibe a hazaiak. A második negyed is az elsőhöz hasonlóan indult, elhibázott helyzetek itt, elhibázott lehetőségek ott. Az első gólt a vendégek szerezték, kezdett kinyílni az a bizonyos olló: 1-4. Ám Jovanovic gondoskodott róla, hogy ne így legyen, jobbról, ballal a jobb sarokba lőtt (2-4). Ám a vendégek nem engedték közelükbe az aligátorokat. A szombathelyiek ugyan jól védekeztek, viszont támadásban – az első negyedhez hasonlóan – sokat hibáztak. A nagyszünetre 6-2-es egri vezetéssel vonultak a csapatok. A harmadik negyedet a vendégek kezdték góllal. Sőt, folytatták is: már 8-2-re vezettek. Aztán a fiatal Ekler Zsombor közelről a hálóba bombázott, de az egriek belelendültek, Rasovic is betalált (3-9). Felváltva estek a gólok, és noha a lényegi kérdések eldőltek, az aligátorok mentek előre, igyekeztek faragni a különbségen. A zárónegyedet 11-5-ös egri vezetésről indították a csapatok, a védekezésre ekkor már kevés figyelmet fordítottak. Összességében a vasiak védekezésben jól muzsikáltak, támadásban viszont ezúttal halványabban teljesítettek. Az egriek magabiztosan nyertek.

Matajsz Márk: – A védekezéssel és a csapat teljesítményével elégedett vagyok, a támadójáték miatt viszont hiányérzetem van. Örülök, hogy az utolsó pillanatig nagy küzdelemre késztettük a remek erőkből álló Egert.