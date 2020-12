Az AVUS már a második negyedre eldöntötte a meccset

Az OB I/B-s vízilabda-bajnokság 10. fordulójában az AVUS kilenc góllal verte az Oázist.

AVUS–Oázis SC 16-7 (6-1, 3-1, 3-3, 4-2). – Szombathely, OB I/B-s zárt kapus vízilabda-mérkőzés, vezette: Pintér. Veilandics.

AVUS: Kovács B. – Hajmási 2, Ekler Zs. 4, Szőke Sz., Csányi, Sági 2, Kurucz. Csere: Horváth D., Baranyai 5, Németh L., Makrai 1, Landherr, Szabó B., Fatalin 2. Edző: Gortva Zoltán.

Oázis: Bíró – Békési 3, Csutorás Barna 1, Aubéli, Bendicsek, Lepizsán, Dolnay. Csere: Nagy A. 2, Csutorás Bence 1, Korózs, Diaz, László. Edző: Szabó Gábor.

A szombathelyieknél a kapus Horváth Alex hiányzott sérülés miatt. A korábbi találkozókat rendre gyengébben kezdték az aligátorok, a középmezőnyben helyet foglaló Oázis SC ellen viszont odafigyeltek a meccs elejére is. Habár az első AVUS-helyzetek még kimaradtak, Ekler Zsombor a negyed derekán fél percen belül duplázott, majd egy másik fiatal, Baranyai Ákos is betalált. Másfél perc alatt három gólt szereztek a nagy kedvvel és odafigyeléssel pólózó hazaiak. Habár a fővárosiak szépítettek, Baranyai, Ekler és Sági góljával gyakorlatilag már az első negyed végére eldőlt a találkozó (6-1). A második negyedben tovább nőtt a különbség, a remekül játszó Baranyai már harmadik gólját szerezte. A vendégek nem tudtak komoly ellenállást kifejteni a védekezésben, támadásban és kapusposzton is kiemelkedőt nyújtó vasiak ellen. A különbség pedig csak nőtt és nőtt, az AVUS tudásbeli fölénye gólokban is megmutatkozott. A nagyszünetre 9-2-es hazai vezetéssel vonultak a csapatok. A harmadik negyedre összeszedték magukat a vendégek, ez a nyolc perc kiegyenlítettebb küzdelmet ho­zott – de az utolsó negyed előtt így is 12-5-re vezettek a szombathelyiek. Az igazsághoz tartozik, hogy ekkor Gortva Zoltán már több fia­tal játékosát is bedobta a mély vízbe. A zárónegyedben 14-5-re elhúztak a vasiak, a kérdés ekkor csak az volt, meglesz-e a tíz gól közte. Nem lett meg, viszont a 17 esztendős Fatalin Tamás megszerezte pályafutása első (két) OB I/B-s találatát.

A szombathelyiek remekül játszva, nagyon jól védekezve, végig koncentrálva simán nyerték a találkozót.

Gortva Zoltán: – Jól kezdtük a meccset, és végig a taktikát betartva játszottunk, ami eredményre is vezetett. Ezúttal elégedett voltam a védekezésünkkel is. Örülök, hogy a harmadik negyedtől már a fiatalok is lehetőséget kaphattak.

A bajnokság élmezőnye: 1. Nagykanizsa 30 pont, 2. YBL 24, 3. AVUS 24, 4. Angyalföldi Sportiskola 21, 5. Hódmezővásárhely 15.

(Kiemelt képünkön: Ekler Zsombor négy gólt dobott)