Az edzőváltás után belelendült a Sárvár NB III-as gárdája

Botladozva kezdte a 2018/2019-es őszi szezont a Sárvár FC NB III-as labdarúgócsapata, ám az edzőváltás, Bojan Lazic érkezése után belelendült, és remek eredményeket produkálva feltornázta magát a középmezőnybe. De a tréner szerint ennél is több van a csapatban.

A Sárvár FC tavaly magabiztosan nyert bajnokságot a megyei I. osztályban, majd sikerrel vívta meg a REAC elleni osztályozót, így újoncként, a bennmaradás reményében futott neki a 2018/2019-es NB III-as pontvadászatnak. A kezdés döcögősre sikeredett, négy döntetlen és három vereség után a tabella utolsó előtti, 15. helyén állt a csapat, amikor a klubvezetés az edzőváltás mellett tette le a voksát: Kovács Lászlót az MTK, a Sopron és a Ferencváros korábbi ismert, sikeres labdarúgója, Bojan Lazic váltotta. Neki sikerült felráznia a társaságot, ugyanis a folytatásban négy győzelmet, négy döntetlent aratott az újonc, és mindössze egyszer kapott ki – így a téli szünetet már a nagyon sűrű középmezőnyben, a 10. helyen tölti a csapat.

– Nem volt egyszerű feladat menet közben átvenni a Sárvárt, a hosszú sikertelen széria ugyanis egy kicsit megtörte, fásulttá tette a társaságot – jelezte Bojan Lazic. – Ezért elsőként megpróbáltam rendet tenni a fejekben, tudatosítottam a fiúkban, hogy jobbak annál, mint amit a tabella mutat. Aztán elkezdtünk dolgozni – keményen dolgozni. Elmagyaráztam a játékosoknak, hogy mik az elvárásaim, milyenek az én elképzeléseim a futballról. Beállt mögém mindenki. És amikor a fejekben már rend, a tekintetekben elszántság volt, akkor taktikát és felállást is változtattunk – és egy gyorsabb, támadóbb szellemű, gólra törőbb futballra tértünk át.

Természetesen a stabil védekezést, a szervezettséget nem feladva. Szeretem, ha csapataim játsszák a futballt, ha sokat futnak, ha párharcokat nyernek, és helyzeteket alakítanak ki. De nagy hangsúlyt helyzetünk például a pontrúgások gyakorlására is. Ez a stílus komoly fizikai felkészülést igényel – lépésről lépésre elértük az általam elvárt erőnléti szintet. A csapatom a vártnál talán gyorsabban fejlődött, ezért szépen jöttek az eredmények, és szerintem a rendelkezésünkre álló időből kihoztuk maximumot – és reményeim szerint azért sikerült szórakoztatni a közönségünket is. Összességében tehát elégedett vagyok az ősszel.

– Ugyanakkor az elmúlt hónapokban csak az alapokat raktuk le, tavasszal tovább építkezünk, egy még jobb, még eredményesebb csapatot szeretnék a pályán látni a folytatásban – jelentette ki határozottan a 44 esztendős tréner. – Már ismerjük egymást a játékosokkal, a fiúk tudják, hogy mi a cél, mi a feladatuk. Ennek megfelelően tavasszal gördülékenyebb, hatékonyabb játékot várok el tőlük. Mindenki megkapta a személyre szabott edzéstervét, amelyet január 3-ától már végeznie kell. Közösen aztán január 21-én kezdjük el a felkészülést. Hathetes kemény munka, közben öt edzőmeccs vár a fiúkra.

Biztosra mondom, hogy az őszinél jobb Sárvárt láthatnak majd tavasszal a szurkolók. Abban is biztos vagyok, hogy a klubvezetés által kitűzött célt, a biztos bennmaradást teljesíteni fogjuk. A játékoskeretben lesz némi változás, két-három futballistát igazolni fogunk, főleg a támadó szekciónk szorul erősítésre. Már tárgyalunk a kiszemeltekkel, de neveket majd csak akkor mondanék, ha már konkrétumokról, szerződésekről is beszámolhatok. Továbbá három tehetséges, hazai nevelésű U19-es játékos a felnőttcsapattal kezdi meg a felkészülést. És természetesen lesznek távozók is – nekem csak a nyerő típusú játékosokra van szükségem, olyanokra, akik képesek harcolni a győzelemért, akik mind az edzésen, mind a mérkőzésen a maximumot nyújtják, és csapatban gondolkodnak.

– A körülmények rendezettek Sárváron, anyagilag stabil a klub, az infrastruktúra minden igényt kielégít, a vezetőség pedig mindent elkövet, hogy nekünk csak a munkára kelljen koncentrálnunk. Ennek megfelelően szeretnék minimum egy stabil NB III-as középcsapatot felépíteni Sárváron, ami szerintem igenis megoldható feladat – zárta szavait Bojan Lazic.

A Sárvár FC házi góllövőlistájának állása: Horváth András, Koronczai Roland, Skriba Máté 3-3 gól, Hoós Patrik, Németh Erik, Pető Benjámin, Potyi Gábor 1-1 gól.

