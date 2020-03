Az egyetem bezárásával a Szombathelyi Egyetemi SE csapatai is hibernálva lettek

A koronavírussal, járványügyi döntésekkel – halasztásokkal, bajnokságok felfüggesztésével, események zárt kapussá nyilvánításával – kapcsolatos hírzuhatag jellemzi a nemzetközi és a hazai sportéletet. Az egyetem bezárásával a Szombathelyi Egyetemi SE is „be lett fagyasztva”.

A koronavírus-járvány miatt szerdán veszélyhelyzetet rendelt el a magyar kormány. Az intézkedések között szerepel egyebek mellett az egyetemekre vonatkozó intézménylátogatási tilalom is. Bezárnak az egyetemek, a kollégiumok. Szombathelyen, az ELTE Savaria Egyetemi Központban is eleget tettek az előírásnak – ami érzékenyen érinti a Szombathelyi Egyetemi SE komoly létszámot magában foglaló közösségét.

– A sportolói közösségünk több mint 400 főt számlál, 13 szakosztályban zajlik a munka. A sportcsarnok bezárása elsősorban a kosárlabdázókat, a kézilabdázókat, a röplabdázókat érinti, de az atlétáknak és a tornászoknak is okoz nehézséget – mondta Hurtik Péter, a SZoESE ügyvezető elnöke. – Nem tudunk hol edzeni, bajnoki mérkőzéseket játszani. Számunkra az nem megoldás, hogy új helyszínt keresünk az elkövetkező időszakban esedékes bajnoki mérkőzéseknek, ugyanis a sportolóink zöme hallgató, akiknek a kollégium bezárása miatt haza kellett menni – elfogytak a csapataink. Most azért dolgozunk gőzerővel, hogy a mérkőzéseket elhalasszuk, megtaláljuk a mindkét félnek jó időpontot, és várjuk a sportági szakszövetségek konkrét állásfoglalását is. A gyors intézkedések miatt még kicsit kaotikus a helyzet. Egyelőre nem tudjuk, hogy hogyan tervezzünk a továbbiakban, de kollégáimmal folyamatosan egyeztetünk, keressük a megoldást.

Az egyetemi csarnok bezárása érinti a bérlőket is – főként a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia különböző csapatait. Mint azt Pődör Zoltán klubvezetőtől megtudtuk, a kézilabda-bajnokságokat nem tervezi szüneteltetni a szövetség. Azért az SZKKA most csarnokot keres, ahol edzeni, játszani lehet az elkövetkező időszakban.

Limit alatt

Magyarországon a csütörtöki helyzet szerint egyelőre leginkább zárt kapuk mellett, de folytatódnak a bajnokságok. A teke- és asztalitenisz-csapat­bajnoki mérkőzésekről nem tiltották ki a nézőket, hiszen ezeken nem érik el a 100 fős zárt téri limitet a szurkolókkal együtt sem a résztvevők. (A Répcelak–Szolnok szuperligás mérkőzést a vendégek kérésére halasztották jövő szombatra.) De a nemzetközi szövetség bejelentette, hogy nem rendezi meg a Bajnokok Ligája szerbiai négyes döntőjét, illetve a májusra tervezett lengyelországi világbajnokságot elhalasztja.

Súlyos döntések

Sok magyarországi nemzetközi sportrendezvény kapcsán is döntést hoztak az illetékesek. Megrendezik, de zárt kapus lesz a női kézilabdázók győri olimpiai kvalifikációs tornája jövő péntektől vasárnapig. A Magyar Vívószövetség nem rendezi meg jövő héten a Gerevich–Kovács–Kárpáti férfikard-­világkupát. Ez lett volna a szakágban az utolsó olimpiai kvalifiká­ciós verseny. A Nemzetközi Tenisz­szövetség (ITF) a koronavírus-járvány miatt elhalasztja az eredetileg április 14–19. között tervezett budapesti Fed-kupa-döntőt. Elhalasztják a budapesti európai olimpiai kvalifikációs birkózóversenyt, amelyet a BOK csarnokban jövő csütörtök és vasárnap között rendeztek volna – és amelyen indult volna Ligeti Dániel, a Haladás VSE szabadfogású válogatottja is. Az április végi szófiai utolsó világselejtező a tervek szerint júniusra tolódna, hogy a földrészek előtte megrendezhessék a maguk kvalifikációját.

Mi újság a nagyvilágban?

Az Európai Labdarúgó-­szövetség (UEFA) honlapján közölte: jövő kedden tanácskoznak arról, miként folytatódjanak az európai bajnokságok, illetve nemzetközi versenysorozatok. A szervezet jövő kedden videókonferencián tárgyal a koronavírus-járvány terjedése miatt kialakult új helyzetről. A megbeszélésen a bajnokságokról, a nemzetközi kupasorozatokról és a nyári, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságról is szó lesz.

A koronavírus-járvány miatt a kanadai egészségügyi hatóság javaslatára törölték az eredetileg hétfőn rajtoló műkorcsolya- és jégtánc-­világbajnokságot. Bi­zonytalan időre felfüg­gesztették az észak-­amerikai ko­sárlabdaliga (NBA) idei szezonját, mi­után szerdán pozitív lett a Utah Jazz egyik játékosának tesztje. A klub ugyan nem erősítette meg az értesüléseket, de a sajtó tudni véli: a Jazz francia válogatott centere, Rudy Gobert az érintett. A hírek szerint legalább két hétig nem rendeznek mérkőzéseket.

A McLaren Forma–1-es istálló visszalépett a hétvégi szezonnyitó Ausztrál Nagydíjtól, miután a csapat egyik tagjának koronavírustesztje pozitív lett. A többiek egyelőre készülne; az 58 körös futam vasárnap – közép-európai idő szerint – 6.10-kor rajtolna.