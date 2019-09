Az első sárvári tekegyőzelem

Az NB I-es férfi-tekebajnokság 4. fordulójában meglepetésre az újonc Sárvár 7:1-re legyőzte a Csákánydoroszlót.

TOPIDO Nagymizdó–

Halogy SE 7:1 (3298-3160). – Szombathely, VAOSZ-­csarnok, NB I-es férfi-tekemérkőzés.

Nagymizdó: Bagi I. 528, Rejtli 578, Simon 562, Vörös 510, Kozmor 539, Nagy J. 581. Játékos-edző: Polgár Károly.

Halogy: Németh L. 543, Gerencsér 553, Tuboly/ifj. Dévai J. 476, Jakab 506, Dévai B. 513, Horváth A. 569. Játékos-edző: Németh László.

A kezdő sorban mindkét csapat szerzett egy-egy csapatpontot, minimális előnnyel a nagymizdóiak várhatták a folytatást. A középső sorban a Nagymizdó elvitte mindkét pontot. Ez gyakorlatilag el is döntötte a találkozó kimenetelét, hiszen a hazaiak a csapatpontok mellé százfás előnyt is kialakítottak. A befejező sorban aztán a Nagymizdó tovább növelte előnyét – megszerezve ezzel idénybeli első győzelmét. Ifjúsági: 3:1 (1010-979). Bagi M. 512, Rejtli 548, illetve Velekei 475, Kolosits 504.

Oroszlányi SE–Balog-­unyom TK 3:5 (3279-3308). – Oroszlány, NB I-es férfi-­tekemérkőzés.

Oroszlány: Karácsony 520, Gerlinger 552, Szente 567, Ley 534, Sipos/Lokodi 524, Simonfi 582.

Balogunyom: Horváth F. 556, Kiss T. 562, Kiss Zs. 544, Cserei 515, Doma 503, Józsa 628. Edző: Svajda Győző.

Az első sorban Horváth Flórián és Kiss Tamás is megszerezte a csapatpontot, 2:0-ra és 47 fával vezettek a balog­unyomiak. A középső sorban mindkét balogunyomi játékos – Kiss Tamás és Cserei Gábor – is kikapott, 2:2-re módosult az állás, de maradt még ötfányi előny. A befejező pároknál Doma Attila szoros mérkőzésen vereséget szenvedett, Józsa Gábor pedig – az oroszlányi pályán ritkán elérhető – 628 fával biztosította be a vendég­győzelmet. Ifjúsági: 4:0 (1097-1018). Horváth M. 526, Völgyi 492.

Sárvári Kinizsi–Kékgolyó-Csákánydoroszlói TE 7:1 (3404-3285). – Répcelak, NB I-es férfi-tekemérkőzés.

Sárvár: Bejczi 528, Gombos 546, Tóth Z. 571, Rozmán 561, Szijj 541, Farkas 613. Játékos-edző: Farkas Imre.

Csákánydoroszló: Márton Sz. 568, Danyi 523, Sütő 561, László 543, Horváth R. 532, Meixner 558. Edző: Musits József.

Az első körben mindkét együttes egy-egy csapatpontot szerzett, a sárváriak 20 fás előnyre tettek szert. A középső sorban már mindkét csapatpont a hazaiaké lett, faelőnyük pedig 50-re nőtt. Az utolsó felvonásban is a sárváriak gurítottak jobban, remek csapatmunkával megszerezték első győzelmüket a bajnokságban. Ifjúsági: 0:4 (1025-1077). Banai 520, Balázs 505, illetve Schvarcz 544, Szabó Sz. 533.PA