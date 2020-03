Az Európa-bajnok tornásznő újra versenyre készülhet

A tornász Dévai Boglárka jó úton halad afelé, hogy a 2018-ban ugráson szerzett Európa-bajnoki címe és az azt követő sok-sok megpróbáltatás után újra versenyezhessen.

A történet ismert, Dévai Boglárka, a Szombathelyi Sport­iskola Európa-bajnoka – és Eb-bronzérmese (2017) – a 2018. augusztusi kontinensbajnoki sikere óta nem versenyzett. Szeptemberben egy, a nagylábujjában letört csontszilánkkal kezdődött a kálváriája, amely súlyos fertőzéssel, műtétek sorával folytatódott. A nagy károsodás miatt a láb­ujját el kellett merevíteni. Az utolsó beavatkozás az elmúlt év novemberében volt, amikor is a merevítésért felelős csavart fél centivel kisebbre cserélték. Azóta szerencsére jobbra fordultak a dolgok, Bogi január 2-án megkezdhette az edzéseket.

– Még január elején, az első edzések után volt egy röntgenvizsgálatom, ami azt mutatta, hogy az eddigiekhez képest végre szépen kicsontosodott a csavar környezete. Már nincsenek fájdalmaim sem. Persze fokozatosan terheltük csak – mondta a 20 éves tornásznő, aki közben megkezdte a második félévét az ELTE SEK testnevelő, gyógytestnevelő, egészségfejlesztő szakán.

– Nem volt zökkenőmentes az eleje, mert ízületi gyulladás lett a csuklómban, ami aztán hátráltatott a támaszoknál. Az egyetemen a súlylökésnél történt egy rossz mozdulat, aminek ez lett a következménye. De összességében azt mondhatom, hogy az elmúlt két hónapban elég messzire el tudtunk jutni edzőimmel, Vizer Erzsébettel és Rácz Gáborral. Jelenleg ott tartok, hogy részt vehetek március 18–21. között a dohai világkupaversenyen. Az egyik ugrásom a Jurcsenko-szuplé egész csavar lesz, ami nem számít erősnek. A másik, a Jurcsenko-félszuplé félcsavar pedig az, amivel a 2017-es kolozsvári Eb-n bronz­érmes lettem. Alakul az 5,4-es nehézségi fokú is, a múlt héten puha leérkezésre meg tudtam forgatni Jurcsenkóból a dupla csavart is. Az ugrás mellett a gerendára fektetjük a legnagyobb hangsúlyt, az április 9-10-ei szuper csapatbajnokságon azon a szeren is szeretnék már versenyezni. Talajon és fele­más korláton még az alapokat csinálom.

Bogi azt is elárulta, hogy január végén Budapesten, a múlt héten pedig Tatán részt vett a válogatott keret felmérő edzésein. A Magyar Torna Szövetségtől kapott tájékoztatás szerint Draskóczy Imre szövetségi kapitány reménykeltőnek értékelte az ugrásait, és úgy véli, hogy akár fel is tud készülni az április 29. május 3. között Párizsban esedékes Európa-bajnokságra.

– Jó érzés volt újra köztük lenni – utalt a válogatott programra Dévai Bogi. – Az Eb-keretet a csb-n hirdeti ki a kapitány, a döntésébe az

ottani teljesítmény mellett a dohai vk, illetve az azzal egy időben itthon rendezendő

Matolay emlékversenyen mutatottak is számítanak. Mindenesetre mindent megteszek a minél eredményesebb felkészülésért és az Eb-részvételért. Az egyetem mellett most nem könnyűek a napjaim, de az egyéni tanrenddel megoldott, hogy az edzésekre is koncentrálhassak.